Увечері 12 листопада на львівській площі навпроти Оперного театру відбулася акція протесту студентів УАД проти приєднання їхнього закладу до ЛНУ імені Івана Франка.

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На мітинг вийшла максимальна кількість студентів

У мітингу взяли участь 50 студентів – таку кількість учасників дозволила поліція. Їх підтримують викладачі та небайдужі львів'яни. Вони тримали плакати та вигукували гасла: "Ми обрали УАД", "Геть руки від УАД", "МОН ховає правду". Студенти вимагають прозорості та дотримання принципів демократії.

Мітинг студентів УАД: відео Наталії Гулій

Конституцією України встановлено, що кожен має право на освіту та, відповідно, право вибору навчального закладу. Але складається абсурдна ситуація: МОН робить вибір за студентів УАД. Мені прикро, що в моїй країні триває 8 років війна, а хтось далі займається освітнім мародерством,

– сказала студентка 3 курсу факультету медіакомунікації та підприємництва Софія Савчук.

Довідка. 8 листопада стало відомо, що УАД хочуть реорганізувати та приєднати до ЛНУ. Підготовка такого рішення Міносвіти стала несподіванкою для керівництва закладу, адже жодних попередніх обговорень чи пояснень не було.

Ректор УАД також проти цього рішення

Ректор Української академії друкарства Богдан Дурняк розповів, що про те, що МОН подало на затвердження Кабміну розпорядження про реорганізацію академії, йому стало відомо із власних джерел.

Дурняк надіслав звернення до прем’єр-міністра, МОН та комітету Верховної Ради з питань освіти й науки з проханням не приймати поквапних рішень, врахувати позицію вишів та порадитися з фахівцями.

У виші непокояться, що приєднання УАД до ЛНУ означає скорочення робітників академії та скорочення бюджетних місць для студентів. Варто також зазначити, що в УАД понад 75% спеціальностей не є спорідненими з ЛНУ.

