Вечером 12 ноября на львовской площади напротив Оперного театра прошла акция протеста студентов УАП против присоединения их заведения к ЛНУ имени Ивана Франко.
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На митинг вышло максимальное количество студентов
В митинге приняли участие 50 студентов – такое количество участников разрешила полиция. Их поддерживают преподаватели и неравнодушные львовяне. Они держали плакаты и выкрикивали лозунги: "Мы избрали УАП", "Долой руки от УАП", "МОН прячет правду". Студенты требуют прозрачности и соблюдения принципов демократии.
Митинг студентов УАП: видео Натальи Гулий
Конституцией Украины установлено, что каждый имеет право на образование и соответственно право выбора учебного заведения. Но складывается абсурдная ситуация: МОН делает выбор для студентов УАП. Мне досадно, что в моей стране длится 8 лет война, а кто-то дальше занимается образовательным мародерством,
– сказала студентка 3 курса факультета медиакоммуникации и предпринимательства София Савчук.
Ректор УАП также против этого решения
- Ректор Украинской академии печати Богдан Дурняк рассказал, что о том, что МОН подало на утверждение Кабмина распоряжение о реорганизации академии, ему стало известно из собственных источников.
- Дурняк направил обращение к премьер-министру, МОН и комитету Верховной Рады по вопросам образования и науки с просьбой не принимать спешных решений, учесть позицию вузов и посоветоваться со специалистами.
В вузе опасаются, что присоединение УАП к ЛНУ означает сокращение рабочих академии и сокращение бюджетных мест для студентов. Следует также отметить, что в УАП более 75% специальностей не родственны ЛНУ.