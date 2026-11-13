Не "пристально смотреть": какие украинские эквиваленты стоит знать
Иногда для описания обычного взгляда мы используем слова, которые вошли в украинский язык из русского. От таких выражений легко избавиться, ведь в украинском языке есть свои точные эквиваленты.
Как заменить выражение "пристально смотреть" на украинском языке, рассказываем со ссылкой на "Горох".
Как правильно сказать вместо "пристально смотреть"?
В украинской речи встречаются слова и выражения, которые кажутся вполне привычными, однако оказываются кальками с русского языка. Среди них есть и выражение, связанное со взглядом – "пристально смотреть". Когда мы хотим подчеркнуть, что человек внимательно и долго смотрит на кого-то или что-то, стоит подбирать исконно украинские эквиваленты, которых немало.
На украинском языке правильно и дословно – пильно дивитися: "Він пильно дивився на незнайомця". Такой эквивалент рекомендует словарь словоупотребления на портале "Горох".
Впрочем, это не единственный вариант. В зависимости от контекста можно также сказать:
- уважно дивитися:
- пильно вдивлятися;
- не відривати очей;
- не зводити очей;
- уп'ястися поглядом;
- вп'ясти очі;
- стежити поглядом;
- упитися очима.
Все эти выражения передают близкие значения, но имеют свои нюансы.
- Дівчина уважно вдивлялася в далечінь.
- Хлопчик не зводив очей із годинника.
- Вона не відривала погляду від картини.
- Чоловік уп'явся очима в співрозмовника.
Интересно, что в украинском языке есть немало выразительных способов описать взгляд. Например, выражение "не зводити очей" означает смотреть на кого-то или что-то неотрывно, а "уп'ястися очима" – пристально, сосредоточенно вглядываться. Но даже слово "прикро" передает сосредоточенный взгляд – "прикро дивитися".
Взгляд может быть "уважним", "зосередженим", "пильним", "допитливим" или даже "настороженим". В украинском языке есть немало слов и выражений, чтобы точно передать каждый из этих оттенков.
Интересно знать! "Витришки" – тоже о взгляде. В украинском языке есть забавное выражение "витрішки продавати" или "витрішки купувати", "ловити витрішки". Так говорят о тех, кто с интересом, а порой и бесцеремонно разглядывает прохожих или оглядывается по сторонам. Например: "Вместо того чтобы помогать, стоит и глаза выпучивает". А когда кто-то слишком откровенно выпучивает глаза, можно сказать: "Чого витріщився?" Итак, украинские выражения о взгляде бывают не только точными, но и остроумными.
Итак, запомните: не "пристально смотреть", а "внимательно смотреть". А если хотите разнообразить речь, используйте украинские выражения "не спускать глаз", "не отрывать взгляда" или "пристально смотреть".