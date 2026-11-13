Не "пристально смотреть": какие украинские эквиваленты стоит знать

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Как заменить выражение "пристально смотреть" на украинском языке, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как правильно сказать вместо "пристально смотреть"?

В украинской речи встречаются слова и выражения, которые кажутся вполне привычными, однако оказываются кальками с русского языка. Среди них есть и выражение, связанное со взглядом – "пристально смотреть". Когда мы хотим подчеркнуть, что человек внимательно и долго смотрит на кого-то или что-то, стоит подбирать исконно украинские эквиваленты, которых немало.

На украинском языке правильно и дословно – пильно дивитися: "Він пильно дивився на незнайомця". Такой эквивалент рекомендует словарь словоупотребления на портале "Горох".

Впрочем, это не единственный вариант. В зависимости от контекста можно также сказать:

уважно дивитися:

пильно вдивлятися;

не відривати очей;

не зводити очей;

уп'ястися поглядом;

вп'ясти очі;

стежити поглядом;

упитися очима.

Все эти выражения передают близкие значения, но имеют свои нюансы.

Дівчина уважно вдивлялася в далечінь.

в далечінь. Хлопчик не зводив очей із годинника.

із годинника. Вона не відривала погляду від картини.

від картини. Чоловік уп'явся очима в співрозмовника.

Интересно, что в украинском языке есть немало выразительных способов описать взгляд. Например, выражение "не зводити очей" означает смотреть на кого-то или что-то неотрывно, а "уп'ястися очима" – пристально, сосредоточенно вглядываться. Но даже слово "прикро" передает сосредоточенный взгляд – "прикро дивитися".

Взгляд может быть "уважним", "зосередженим", "пильним", "допитливим" или даже "настороженим". В украинском языке есть немало слов и выражений, чтобы точно передать каждый из этих оттенков.

Интересно знать! "Витришки" – тоже о взгляде. В украинском языке есть забавное выражение "витрішки продавати" или "витрішки купувати", "ловити витрішки". Так говорят о тех, кто с интересом, а порой и бесцеремонно разглядывает прохожих или оглядывается по сторонам. Например: "Вместо того чтобы помогать, стоит и глаза выпучивает". А когда кто-то слишком откровенно выпучивает глаза, можно сказать: "Чого витріщився?" Итак, украинские выражения о взгляде бывают не только точными, но и остроумными.

Итак, запомните: не "пристально смотреть", а "внимательно смотреть". А если хотите разнообразить речь, используйте украинские выражения "не спускать глаз", "не отрывать взгляда" или "пристально смотреть".