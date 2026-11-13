Не "пристально дивитися": які українські відповідники варто знати

Пристально дивитися - як то українською? / Фото Мagnific.
Іноді для опису звичайного погляду ми використовуємо слова, які прийшли в українське мовлення з російської. Таких висловів легко позбутися, адже українська має власні влучні відповідники.
Як замінити "пристально дивитися" українською, розповідаємо з посиланням на "Горох".
Як правильно сказати замість "пристально дивитися"?
В українському мовленні трапляються слова й вислови, які здаються цілком звичними, проте виявляються кальками з російської. Серед них є й вислів, пов'язаний із поглядом – "пристально дивитися". Коли хочемо підкреслити, що людина уважно й довго дивиться на когось або щось, варто добирати питомі українські відповідники, яких чимало.
Українською правильно і дослівно – пильно дивитися: "Він пильно дивився на незнайомця". Саме такий відповідник рекомендує словник слововживання на порталі "Горох".
Втім, це не єдиний варіант. Залежно від контексту можна також сказати:
- уважно дивитися;
- пильно вдивлятися;
- не відривати очей;
- не зводити очей;
- уп'ястися поглядом;
- вп'ясти очі;
- стежити поглядом;
- упитися очима.
Усі ці вислови передають близькі значення, але мають свої відтінки.
-
Дівчина уважно вдивлялася удалечінь.
-
Хлопчик не зводив очей із годинника.
-
Вона не відривала погляду від картини.
-
Чоловік уп'явся очима в співрозмовника.
Цікаво, що українська мова має чимало виразних способів описати погляд. Наприклад, вислів "не зводити очей" означає дивитися на когось або щось невідривно, а "уп'ястися очима" – пильно, зосереджено вдивлятися. Та навіть слово "прикро" передає зосереджений погляд – "прикро дивитися".
Погляд може бути уважним, зосередженим, пильним, допитливим або навіть настороженим. Українська мова має чимало слів і висловів, щоб точно передати кожен із цих відтінків.
Цікаво знати! Витрішки – теж про погляд. В українській мові є кумедний вислів "витрішки продавати" або "витрішки купувати", "ловити витрішки". Так кажуть про тих, хто з цікавістю, а часом і безцеремонно розглядає перехожих чи роззирається навколо. Наприклад: "Замість того щоб допомагати, стоїть і витрішки продає". А коли хтось надто відверто витріщає очі, можна сказати: "Чого витріщився?" Отже, українські вислови про погляд бувають не лише точними, а й дотепними.
Отже, запам'ятайте: не "пристально дивитися", а "пильно дивитися". А якщо хочете урізноманітнити мовлення, використовуйте українські вислови "не зводити очей", "не відривати погляду" або "уп'ястися очима".
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