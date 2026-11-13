Не "пристально дивитися": які українські відповідники варто знати

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Як замінити "пристально дивитися" українською, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Як правильно сказати замість "пристально дивитися"?

В українському мовленні трапляються слова й вислови, які здаються цілком звичними, проте виявляються кальками з російської. Серед них є й вислів, пов'язаний із поглядом – "пристально дивитися". Коли хочемо підкреслити, що людина уважно й довго дивиться на когось або щось, варто добирати питомі українські відповідники, яких чимало.

Українською правильно і дослівно – пильно дивитися: "Він пильно дивився на незнайомця". Саме такий відповідник рекомендує словник слововживання на порталі "Горох".

Втім, це не єдиний варіант. Залежно від контексту можна також сказати:

уважно дивитися;

пильно вдивлятися;

не відривати очей;

не зводити очей;

уп'ястися поглядом;

вп'ясти очі;

стежити поглядом;

упитися очима.

Усі ці вислови передають близькі значення, але мають свої відтінки.

Дівчина уважно вдивлялася удалечінь.

Хлопчик не зводив очей із годинника.

Вона не відривала погляду від картини.

Чоловік уп'явся очима в співрозмовника.

Цікаво, що українська мова має чимало виразних способів описати погляд. Наприклад, вислів "не зводити очей" означає дивитися на когось або щось невідривно, а "уп'ястися очима" – пильно, зосереджено вдивлятися. Та навіть слово "прикро" передає зосереджений погляд – "прикро дивитися".

Погляд може бути уважним, зосередженим, пильним, допитливим або навіть настороженим. Українська мова має чимало слів і висловів, щоб точно передати кожен із цих відтінків.

Цікаво знати! Витрішки – теж про погляд. В українській мові є кумедний вислів "витрішки продавати" або "витрішки купувати", "ловити витрішки". Так кажуть про тих, хто з цікавістю, а часом і безцеремонно розглядає перехожих чи роззирається навколо. Наприклад: "Замість того щоб допомагати, стоїть і витрішки продає". А коли хтось надто відверто витріщає очі, можна сказати: "Чого витріщився?" Отже, українські вислови про погляд бувають не лише точними, а й дотепними.

Отже, запам'ятайте: не "пристально дивитися", а "пильно дивитися". А якщо хочете урізноманітнити мовлення, використовуйте українські вислови "не зводити очей", "не відривати погляду" або "уп'ястися очима".