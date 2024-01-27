Украинцы часто здороваются неправильно. В частности, употребляют по этому поводу суржиковые слова.

Последние значительно портят наш язык. Поэтому Образование 24 на этот раз поможет искоренить еще одно слово, которое является неприсущим и вредным для речи краян.

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Как заменить слово "привет"

Одним из таких из таких слов, которые вы можете часто слышать из уст украинцев, есть "привет". Однако его нужно выбросить из своей речи.

Тем более, что у соловьиной есть немало красивых не только слов, но и фразы для замены.

В частности, следует говорить "привіт".

Также, чтобы продемонстрировать, что вы вежливый человек, говорите "вітаю" или "мої вітання".

При этом можете спросить у своего собеседника, как у него или у нее дела (як ваші справи? (укр.)).

Итак, советуем вам использовать эти красивые украинские словосочетания и слова вместо суржиковых, даже если вы к ним привыкли.