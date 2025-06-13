На сколько сократилось количество детсадов за годы независимости
- Количество детсадов в Украине уменьшилось с 24 500 в 1990 году до 12 800 в 2024 году.
- Количество детей в дошкольных учреждениях сократилось с более 2,4 миллиона до 846 тысяч.
В Украине значительно сократилось количество учреждений дошкольного образования за около тридцати последних лет. А если вести счет еще с 1990 года, то цифра уменьшилась почти вдвое.
Об этом указано в отчете Государственной службы статистики, отмечает Osvita.ua. Там также уточнили, сколько детей посещали садики, отмечает 24 Канал.
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Сколько детсадов "исчезло"
В целом на протяжении более 30 лет количество детсадов постепенно сокращалось с 24 500 заведений в 1990 году до 12 800 в 2024 году.
Пропорционально с этим уменьшалось и количество детей, посещавших учреждения дошкольного образования.
В 1990 году дошкольным образованием охватывали более 2 миллионов 400 тысяч детей. В 2024 году этот показатель составлял 846 тысяч детей.
В то же время процент детей, которые посещали учреждения дошкольного образования, является относительно постоянным – 53 – 57%.
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Количество дошкольников в Украине уменьшается
С начала полномасштабного вторжения количество детей, зачисленных в детсады в Украине, уменьшилось на 25% по сравнению с 2021 годом.
По состоянию на апрель 2025 года более 157 тысяч детей не имеют возможности посещать детские сады очно. Значительная часть инфраструктуры раннего обучения была или разрушена, или нуждается в модернизации.
Поэтому в МОН вместе с партнерами разрабатывает Стратегию развития отрасли, которая позволит системно противостоять этим вызовам.