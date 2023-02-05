Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, информирует 24 Канал. Напомним, что по состоянию на 5 февраля 280 – 290 тысяч абонентов Одессы имеют ограниченное энергоснабжение.

Важно Масштабная авария в Одесской области: существенные ограничения света будут продолжаться в ближайшие дни

В Одессе объявили каникулы

В школах Одессы объявили каникулы 6 и 7 февраля. Это связано с критической ситуацией с обеспечением города электроэнергией.

Отметим, что во всех очных садиках будут работать очередные группы.

Какая причина аварии в энергетической системе Одессы

Депутат Одесского городского совета Петр Обухов рассказал, что перед Одессой есть несколько станций, которые выдают электричество. На этих станциях есть высоковольтные трансформаторы – это 330 киловольт. Один из этих трансформаторов загорелся. Его уже ремонтировали несколько раз.

По словам депутата Одесского городского совета, никто не говорит о конкретных сроках возобновления электроснабжения в городе. Однако можно предположить исходя из того, что было перед этим. В Одессе после последнего обстрела электроэнергии не было около недели.

Проблемы со светом в Одессе: что известно