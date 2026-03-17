Аспирантов в Украине будут готовить по-новому: стартовал конкурс проектов

В Украине заработал эксперимент по проектной аспирантуре. Подготовка PhD будет происходить на основе выполнения исследовательского проекта с практическим результатом.

Министерство образования и науки Украины уже начало отбор PhD-исследовательских проектов. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

Как будут отбирать проекты?

Новый формат предусматривает подготовку докторов философии вокруг реального исследования. На это предоставят средства, команду, будет план выполнения и ожидаемые результаты. Вузы и научные учреждения смогут привлечь молодых исследователей к работе над приоритетными научными задачами.

Соискатель изначально работает над четко сформулированным исследовательским проектом с определенными целями, ресурсами и ожидаемыми результатами,

– отметил глава ведомства Оксен Лисовой.

И добавил, что этот формат не отменяет традиционную аспирантуру, а будет продолжаться параллельно.

Какие этапы проекта?

Первый этап продлится в течение 16 марта – 1 мая 2026 года. Предусматривает подготовку и подачу заявок через Национальную электронную научно-информационную систему (URIS). Второй этап – в течение 2 мая – 8 июня 2026 года. Предусматривает обработку и научную экспертизу представленных материалов. Результаты экспертизы рассмотрят до 17 июня 2026 года.

Начало выполнения и финансирования отобранных PhD-проектов стартует 1 июля 2026 года.

Интересно! В прошлом году на 70% снизилась доля мужчин, которые старше 25 лет, при поступлении в аспирантуру, заявлял заместитель главы МОН Николай Трофименко РБК-Украина.

Кто может участвовать в проекте?

Участниками экспериментального проекта могут быть вузы и научные учреждения, которые по результатам государственной аттестации научной деятельности относятся к группе А или Б по естественно-математическому направлению, и имеют лицензию на подготовку докторов философии.

Заявку на участие в конкурсе формируют вместе два участника: потенциальный аспирант и руководитель PhD-проекта.

Конкурс охватывает приоритетные направления, которые соответствуют направлениям Стратегии цифрового развития инновационной деятельности Украины до 2030 года и имеют практический потенциал. Преимущество – проектам, направленным на приоритетные потребности безопасности и экономики Украины.

Какие требования к PhD-проекту?

PhD-проект надо подать через систему URIS. Его оценивают по следующим критериям:

научное обоснование исследования;

новизна результатов;

практическая значимость и общественная полезность;

перспективы коммерциализации результатов;

влияние на безопасность и экономическое развитие Украины.

Максимальная стоимость PhD-проекта – до 900 тысяч гривен на 12 месяцев. В 2026 году (6 месяцев) – до 450 тысяч гривен.

Аспирант будет получать до 25 тысяч гривен в месяц, а руководитель проекта – до 4,4 тысячи гривен месяц (с учетом надбавок).

Впервые во время подготовки PhD отдельно финансируются статьи, материалы / реактивы / командировки - до 310 тысяч гривен / год.

