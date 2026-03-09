Соответствующие даты утверждены приказом Министерства образования и науки Украины. Регистрироваться надо на сдачу единого вступительного экзамена и единого вступительного испытания по методологии научных исследований

Когда регистрация на экзамены в аспирантуру?

Регистрация на эти вступительные экзамены будет проходить с 23 апреля по 14 мая. Основной период продлится эти три недели.

Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии ЗВО в очном или дистанционном формате.

Если вы не зарегистрировались в течение основного периода, сможете это сделать во время дополнительного. Он продлится в течение 26 – 28 мая.

Если процедура будет успешной, будущий участник экзаменов должен получить оригинал экзаменационного листа: лично или по почте.

Интересно! В прошлом году на 70% снизилась доля мужчин, которые старше 25 лет, при поступлении в аспирантуру, заявлял заместитель главы МОН Николай Трофименко РБК-Украина.

Напомним, что Министерство образования и науки Украины инициировало внедрение новой модели подготовки PhD (докторов философии). Речь идет о проектной аспирантуре.

Что известно о проектной аспирантуре?