Соответствующие даты утверждены приказом Министерства образования и науки Украины. Регистрироваться надо на сдачу единого вступительного экзамена и единого вступительного испытания по методологии научных исследований
Когда регистрация на экзамены в аспирантуру?
Регистрация на эти вступительные экзамены будет проходить с 23 апреля по 14 мая. Основной период продлится эти три недели.
Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии ЗВО в очном или дистанционном формате.
Если вы не зарегистрировались в течение основного периода, сможете это сделать во время дополнительного. Он продлится в течение 26 – 28 мая.
Если процедура будет успешной, будущий участник экзаменов должен получить оригинал экзаменационного листа: лично или по почте.
Интересно! В прошлом году на 70% снизилась доля мужчин, которые старше 25 лет, при поступлении в аспирантуру, заявлял заместитель главы МОН Николай Трофименко РБК-Украина.
Напомним, что Министерство образования и науки Украины инициировало внедрение новой модели подготовки PhD (докторов философии). Речь идет о проектной аспирантуре.
Что известно о проектной аспирантуре?
- В новой модели аспиранты будут сочетать обучение с работой над исследовательским проектом.
- Продолжительность работы составит до 48 месяцев.
- Сейчас аспирантура сочетает обучение с индивидуальной работой над диссертацией без отдельного финансирования самого исследования.
- В рамках эксперимента изменят логику подготовки PhD: будут финансировать не статус аспиранта, а конкретный исследовательский проект с определенной целью, сроками и ожидаемыми результатами.
- Прием заявок на участие в экспериментальном проекте запланировали на март 2026 года, а начало подготовки аспирантов – в июле 2026 года.