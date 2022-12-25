При этом платформа позволит педагогам дополнить обучение современным цифровым контентом. А всем желающим – получить рабочую профессию или повысить профессиональную квалификацию онлайн.

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Что содержит "Профессиональное образование онлайн"

На платформе уже разместили 24 учебных курса.

В МОН эта платформа уже названа одним из ключевых проектов в сфере онлайн-обучения. Однако важнейшей задачей все же является создание интерактивного контента.

Контента, который будет интересен новому поколению, с технологиями погружения, тестами, тренажерами и даже виртуальной и добавленной реальностью. Таким мы видим будущее профессионального образования,

– отметил заместитель министра образования и науки Александр Костюченко.

Курсы, размещенные на платформе, созданы по самым популярным профессиям среди молодежи. В частности, повар, кондитер, деревообработчик-строитель, электромонтер и т.д. Сейчас разрабатывают еще 23 учебных курса. Они скоро будут доступны для использования.

К слову, эта обучающая платформа является отдельным модулем. Всеукраинской школы онлайн Здесь также можно найти различные образовательные ресурсы. В частности, профориентационные курсы или же курсы приобретения предпринимательских, коммуникационных и других навыков.

Просмотреть онлайн-презентацию платформы можно за ссылкой.

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Какие профессии стали самыми популярными в 2022 году

В десять самых популярных профессий в 2022 году вошли: