При цьому платформа дозволить педагогам доповнити навчання сучасним цифровим контентом. А всім охочим – здобути робітничу професію або підвищити професійну кваліфікацію онлайн.

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Що містить "Професійна освіта онлайн"

На платформі вже розмістили 24 навчальні курси.

У МОН цю платформу вже назвали одним із ключових проєктів у сфері онлайн-навчання. Однак найважливішим завданням все ж є створення інтерактивного контенту.

Контенту, який буде цікавим для нового покоління, з технологіями занурення, тестами, тренажерами і навіть віртуальною та доданою реальністю. Таким ми бачимо майбутнє професійної освіти,

– зазначив заступник міністра освіти і науки Олександр Костюченко.

Курси, розміщені на платформі, створені за найпопулярнішими професіями серед молоді. Зокрема, кухар, кондитер, деревообробник-будівельник, електромонтер тощо. Нині розробляють ще 23 навчальних курси. Вони незабаром будуть доступні для користування.

До слова, ця навчальна платформа є окремим модулем "Всеукраїнської школи онлайн". Тут також можна знайти різні освітні ресурси. Зокрема профорієнтаційні курси або ж курси набуття підприємницьких, комунікаційних та інших навичок.

Переглянути онлайн-презентацію платформи можна за посиланням.

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Які професії стали найпопулярнішими у 2022 році

До десяти найпопулярніших професій у 2022 році увійшли: