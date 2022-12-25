При цьому платформа дозволить педагогам доповнити навчання сучасним цифровим контентом. А всім охочим – здобути робітничу професію або підвищити професійну кваліфікацію онлайн.
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Що містить "Професійна освіта онлайн"
На платформі вже розмістили 24 навчальні курси.
У МОН цю платформу вже назвали одним із ключових проєктів у сфері онлайн-навчання. Однак найважливішим завданням все ж є створення інтерактивного контенту.
Контенту, який буде цікавим для нового покоління, з технологіями занурення, тестами, тренажерами і навіть віртуальною та доданою реальністю. Таким ми бачимо майбутнє професійної освіти,
– зазначив заступник міністра освіти і науки Олександр Костюченко.
Курси, розміщені на платформі, створені за найпопулярнішими професіями серед молоді. Зокрема, кухар, кондитер, деревообробник-будівельник, електромонтер тощо. Нині розробляють ще 23 навчальних курси. Вони незабаром будуть доступні для користування.
До слова, ця навчальна платформа є окремим модулем "Всеукраїнської школи онлайн". Тут також можна знайти різні освітні ресурси. Зокрема профорієнтаційні курси або ж курси набуття підприємницьких, комунікаційних та інших навичок.
Переглянути онлайн-презентацію платформи можна за посиланням.
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Які професії стали найпопулярнішими у 2022 році
До десяти найпопулярніших професій у 2022 році увійшли:
- кухар, кондитер;
- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів;
- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварник;
- перукар (перукар-модельєр);
- кравець, закрійник;
- опоряджувальник будівельний;
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
- електрогазозварник;
- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;
- штукатур, лицювальник-плиточник.