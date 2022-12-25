Получать профессиональное образование в Украине можно будет онлайн
Источник:МОН
Министерство образования и науки представило платформу дистанционного обучения "Профессиональное образование онлайн". Она позволит учащимся изучать рабочие профессии онлайн.
При этом платформа позволит педагогам дополнить обучение современным цифровым контентом. А всем желающим – получить рабочую профессию или повысить профессиональную квалификацию онлайн.
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Что содержит "Профессиональное образование онлайн"
На платформе уже разместили 24 учебных курса.
В МОН эта платформа уже названа одним из ключевых проектов в сфере онлайн-обучения. Однако важнейшей задачей все же является создание интерактивного контента.
Контента, который будет интересен новому поколению, с технологиями погружения, тестами, тренажерами и даже виртуальной и добавленной реальностью. Таким мы видим будущее профессионального образования,
– отметил заместитель министра образования и науки Александр Костюченко.
Курсы, размещенные на платформе, созданы по самым популярным профессиям среди молодежи. В частности, повар, кондитер, деревообработчик-строитель, электромонтер и т.д. Сейчас разрабатывают еще 23 учебных курса. Они скоро будут доступны для использования.
К слову, эта обучающая платформа является отдельным модулем. Всеукраинской школы онлайн Здесь также можно найти различные образовательные ресурсы. В частности, профориентационные курсы или же курсы приобретения предпринимательских, коммуникационных и других навыков.
Просмотреть онлайн-презентацию платформы можно за ссылкой.
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Какие профессии стали самыми популярными в 2022 году
В десять самых популярных профессий в 2022 году вошли:
- повар, кондитер;
- слесарь по ремонту колесных транспортных средств, водитель автотранспортных средств;
- слесарь по ремонту колесных транспортных средств, электрогазосварщик;
- парикмахер (парикмахер-модельер);
- портной, закройщик;
- отделатель строительный;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- электрогазосварщик;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
- штукатур, облицовщик-плиточник.