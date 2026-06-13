Зарплаты растут: эти специалисты наиболее востребованы работодателями

Украинские компании предлагают всё больше бонусов для привлечения специалистов, которые очень востребованы на рынке труда. Их привлекают высокими зарплатами, а также бесплатным жильём и питанием.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний в интервью РБК-Украина. Он также уточнил, какие специалисты сейчас востребованы больше всего.

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Какие специалисты нужны больше всего?

Заместитель министра говорит, что традиционно самой популярной профессией в системе профессионального образования является повар. Также очень востребованы автослесари, трактористы, слесари сельскохозяйственной техники и сварщики.

Наибольший кадровый дефицит сейчас фиксируется в промышленных специальностях.

Это будущие операторы станков с числовым программным управлением или станочники широкого профиля, а также электромонтеры и все, что связано с электротехникой,

– уточнил чиновник.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Где зарплаты растут быстрее всего?

В МОН также уточнили, что именно в этих специалистах сейчас больше всего нуждается рынок труда. Поэтому и зарплаты у них растут быстрее.

Это буквально десятки вакансий на одного человека, который на эти вакансии приходит,

– уточнил Завгородний.

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Какие бонусы предлагают работодатели?

Заместитель министра также рассказал, что выпускники профессиональных учебных заведений часто получают предложения о работе в другом регионе. Особенно предлагают переехать на работу предприятия оборонно-промышленного комплекса. При этом нередко готовы обеспечить переезд, бесплатное проживание и питание.

Чиновник говорит, что представители предприятий регулярно посещают учебные заведения по всей Украине и де-факто "охотятся" за будущими работниками еще во время обучения. Поэтому государство активно инвестирует в подготовку таких специалистов.

В МОН убеждены, что именно технические и инженерные профессии станут одними из ключевых для восстановления экономики и развития украинской промышленности в ближайшие годы.