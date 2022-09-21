Поступать в профессиональные училища в Украине придется по-новому: что изменилось

Теперь поступать в учреждения профессионального образования Украины придется по новым правилам. Их обновили в соответствии с реалиями войны.

Соответствующий приказ Министерства образования и науки Украины зарегистрирован в Минюсте. Новые правила приема вступили в силу с 20 сентября этого года.

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Что изменилось в правилах приема

Основные изменения касаются подачи документов через электронный кабинет, гибкости для поступающих с временно оккупированных территорий (ВОТ) и увеличения полномочий приемных комиссий.

Электронное поступление

Правила приема утверждает директор заведения до 1 декабря. Затем он вносит данные в Единую электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО). Правила приема также должны разместить на официальных сайтах заведений профобразования или на сайтах учредителей.

В приемную комиссию можно подавать документы лично или через электронный кабинет. Если в электронной форме – для этого поступающие будут заполнять е-форму в режиме онлайн, а приемные комиссии рассмотрят их в определенное время. Для своевременного получения консультаций по электронному поступлению в учреждениях профобразования создадут также консультационные центры.

Если поступающий лично не может прийти и подать документы в приемную комиссию, это может сделать вместо него родитель или родственник.

Гибкость для поступающих с ВОТ

На период военного положения, чрезвычайной ситуации или особого периода поступающие будут иметь право подать заявление на поступление в любой вуз независимо от места жительства. Учреждение при этом не имеет права отказать в этом, как и в зачислении на обучение на бесплатной форме, если поступающий не зарегистрирован в соответствующем регионе.

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Годовая оценка и государственная итоговая аттестация, получение свидетельства о базовом или полном общем среднем образовании для поступления в училищах определяет отдельный Порядок. Если в период войны или чрезвычайного положения по объективным причинам у поступающего нет документа об образовании, он сможет подать выписку из ЕГЭБО, получившего его ранее.

Прозрачность

В случае обработки документов поступающих приемные комиссии будут предоставлять расписку по полученным материалам. Отметку о получении расписки будут добавлять в документы поступающего.

Поступающие смогут подать заявления одновременно в не более 5 профтехучреждений.

К слову, в 2022 году донабор на свободные места в рамках вступительной кампании продолжается до 1 ноября.

Украина не будет признавать дипломы и аттестаты стран СНГ

Выход из этого соглашения означает, что Украина больше не будет признавать аттестаты, дипломы и звания, выданные и присвоенные в этих странах до 1992 года.

В целом это соглашение предусматривало бессрочное признание документов государственного образца о среднем, профессионально-техническом, среднем специальном, высшем образовании, переподготовке кадров, о присуждении научных степеней и ученых званий, выданных в государствах-участниках договора до 1992 года.

Также, согласно документу, каждое государство-подписант должно было способствовать получению образования представителей меньшинств. В частности, создать надлежащие условия для обучения на родном языке, помогать в создании необходимой литературы для нацменьшинств и этнических групп.

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