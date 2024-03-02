В Украине появится новая профессия: специалистов будут готовить уже с сентября

2 марта 2024, 12:22
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Источник:

Укринформ

В Украине на базе училищ начнут готовить специалистов по новому государственному стандарту "Повар учебного заведения". Изменения вступят в силу уже с 1 сентября.

Об этом во время регионального форума сообщила гендиректор директората профессионального образования Минобразования Украины Ирина Шумик. И подчеркнула, что реформа школьного питания продолжается достаточно системно.

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В Украине появится новая профессия

Чиновница заявила: если установить новое оборудование, но не предоставить соответствующие инструменты, навыки, возможности, материалы тем, кто непосредственно ежедневно готовит пищу, успех этой реформы будет сомнительным.

Поэтому Министерство образования совместно с Офисом реформ работает над внедрением нового стандарта "Повар учебного заведения". Это будет совершенно новая профессия, и мы уверены, что с сентября начнем подготовку таких специалистов в учреждениях профессионально-технического образования,
– сообщила Шумик.

И добавила, что на сегодня уже утверждена программа повышения квалификации. Она покрывает все необходимые навыки на новом оборудовании и с новыми рецептурниками. Сейчас идет работа над соответствующими материалами.

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В Украине презентовали Стратегию реформирования системы школьного питания

  • В Украине в октябре 2023 года презентовали Стратегию реформы школьного питания.
  • Она предусмотрена на период до 2027 года.
  • Отметим, что реформа стартовала в 2020 году по инициативе первой леди Елены Зеленской.
  • А с 1 января 2022 года в украинских школах и детсадах ввели обновленное меню.
  • Оно предусматривает уменьшение хлебобулочных изделий, постепенный отказ от сахара и соли, а также увеличение овощей и мяса.
Автор: Марія Волошин