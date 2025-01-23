В Украине открыли образовательный центр подготовки операторов дронов

На Тернопольщине открыли современный образовательный центр для подготовки операторов дронов. В МОН говорят, что это стало возможным благодаря реализации проекта #100 мастерских, который в прошлом году получил 549 миллионов гривен государственного финансирования.

В 2025 году реализацию проекта продолжили с бюджетом 540 миллионов гривен. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Смотрите также В МОН сообщили, продадут ли Киево-Могилянскую академию

На Тернопольщине открыли центр подготовки операторов дронов

В ведомстве говорят, что реформа профтехов – одно из ключевых направлений в трансформации системы образования. Ведь профессионально-техническое образование сегодня – это о возможностях для молодежи, укрепление экономики и внедрение инноваций в важные сферы жизни.

В более 100 профтехах уже активно строят и обновляют мастерские, чтобы дети учились в современных пространствах на новейшем оборудовании. И открытие таких центров обеспечивает подготовку профессионалов, которые приобретают практические навыки работы с технологиями, необходимыми для защиты, восстановления страны и ее дальнейшего развития,

– отметил вице-премьер Михаил Федоров.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой взамен заметил, что в 2024 году объявили о старте проекта, поэтому весь прошлый год продолжалась активная работа с общинами над его реализацией.

Центр по подготовке операторов дронов – это уже 12 мастерская, которую мы открыли в январе,

– уточнил глава МОН.

Новый центр оснащен новейшим оборудованием, в частности интерактивным тренажером для отработки навыков управления дронами. Здесь также есть лаборатории для тактических и технических учений. В центре не только обучают студентов, но и повышают квалификацию педагогов. Так, в 2024 году обучение на базе центра прошли учителя курса "Защита Украины" из всех западных регионов страны, осваивая инновационные методы работы с беспилотниками.

В МОН отмечают, что современные дроны стали незаменимыми во многих отраслях, среди которых – мониторинг земель, проверка энергосетей, точное земледелие и другие критические сферы.