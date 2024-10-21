Министерство образования и науки Украины, в рамках реформы образования, запустило новую программу ReFormEd для привлечения широкого круга мнений и взглядов на развитие образования в Украине.

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Какова цель программы ReFormEd

Цель ReFormEd привлечь желающих, которые стремятся принять участие в разработке и внедрении реальных образовательных политик. Поэтому, – они смогут стать частью команды, воплощающей стратегию "Образование победителей!".

Что известно о ReFormEd Это учебная министерская программа, во время которой у участников которой есть возможность взглянуть изнутри на государственную политику в сфере образования, познакомиться с топекспертами в образовательной отрасли, на тех кто творит изменения в образовании Украины и создай собственный кейс предложений.

Как присоединиться и что ждет участников программы

К программе можно присоединиться с 21 октября до 3 ноября 2024 года, заполнив форму по следующей ссылке. Регистрация уже открыта!

Для тех кто пройдет в программу ждут лекции от ведущих экспертов, практические задания, воркшопы и поддержка менторов в течение 1 месяца (40 часов занятий).

В ReFormEd вы сможете выбрать одно из таких направлений:

нормопроектирование,

содержание образования,

профессиональное развитие учителей,

коммуникации,

образовательная аналитика и управление образовательными проектами.

После работы над групповым проектом участники получат в портфолио реальный кейс решения одной из образовательных проблем, над которой работает министерство сейчас.

В случае успешного прохождения программы участнику могут предложить работу: как в МОН, так и в соприкасающихся командах (Офис поддержки реформ, Украинский центр оценивания качества образования, Украинский институт развития образования, Институт образовательной аналитики или Офис внедрения НУШ).