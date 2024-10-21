Міністерство освіти і науки України, в рамках реформи освіти, запустило нову програму ReFormEd для залучення ширшого кола думок і поглядів на розвиток освіти в Україні.

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Яка мета програми ReFormEd

Мета ReFormEd залучити охочих, які прагнуть взяти участь у розробленні та впровадженні реальних освітніх політик. Відтак, – вони зможуть стати частиною команди, що втілює стратегію "Освіта переможців!".

Що відомо про ReFormEd Це навчальна міністерська програма, під час якої в учасників якої є можливість поглянути зсередини на державну політику у сфері освіти, познайомитися з топекспертами в освітній галузі, на тих хто творить зміни в освіті України та створи власний кейс пропозицій.

Як долучитися та що чекає на учасників програми

До програми можна долучитись з 21 жовтня до 3 листопада 2024 року, заповнивши форму за наступним посиланням. Реєстрацію вже відкрито!

Для тих хто пройде у програму чекають лекції від провідних експертів, практичні завдання, воркшопи та підтримка менторів упродовж 1 місяця (40 годин занять).

У ReFormEd ви зможете обрати один із таких напрямів:

нормопроєктування,

зміст освіти,

професійний розвиток учителів,

комунікації,

освітня аналітика та управління освітніми проєктами.

Після роботи над груповим проєктом учасники отримають в портфоліо реальний кейс розвʼязання однієї з освітніх проблем, над якою працює міністерство зараз.

У разі успішного проходження програми учаснику можуть запропонувати роботу: як у МОН, так і в дотичних командах (Офіс підтримки реформ, Український центр оцінювання якості освіти, Український інститут розвитку освіти, Інститут освітньої аналітики або Офіс впровадження НУШ).