Сколько надо набрать баллов, чтобы сдать НМТ в 2025 году

Чтобы иметь право принять участие во вступительной кампании в вузы в этом году, абитуриенту надо набрать минимальное количество баллов на НМТ. То есть преодолеть "порог".

24 Канал з Education.ua рассказывает, какой проходной балл нужно получить по каждому предмету. Также подскажем, как набрать 100 баллов на НМТ.

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Сколько набрать баллов, чтобы сдать тестирование

Для поступления надо по каждому предмету НМТ преодолеть порог в 100 баллов. Чтобы получить такое количество баллов, достаточно набрать такие минимальные тестовые баллы:

украинский язык – 7 из 45;

математика – 5 из 32;

история Украины – 8 из 54;

иностранный язык – 5 из 32;

биология – 7 из 46;

физика – 5 из 32;

химия – 6 из 40;

география – 7 из 46;

украинская литература – 7 из 45.

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Как набрать 100 баллов на НМТ

Пока неизвестно, сколько задач нужно выполнить для преодоления "порога" в этом году. Вероятно, требования будут такими же, как в прошлом году – нужно правильно ответить минимум на 15% заданий по каждому предмету.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Если хотя бы по одному предмету ваш результат будет ниже порогового балла, вы не сможете поступать с этими результатами НМТ.

Например, если по украинскому языку вы набрали 40 тестовых баллов, равных 180 баллам по шкале 100 – 200, а по математике – только 4, что меньше 100 баллов, вас не допустят к участию во вступительной кампании.

Подчеркнем: чтобы иметь шанс на поступление, нужно преодолеть пороговый балл по каждому предмету.