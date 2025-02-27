"Промінь", "мистецтво", "красень"– и это не все слова, которые придумали украинские писательницы
Украинский язык развивается и пополняется новыми словами. И не только путем заимствования из других языков, но и придумыванием их литераторами.
В украинском языке есть ряд знакомых слов, которые придумали украинские писатели. Какие именно произведения и идеи побуждали к их созданию, пишет 24 Канал, ссылаясь на "РБК-Украина".
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Кто из писательниц придумал авторские слова
Новые слова, которые придумывали писатели, появлялись, когда не хватало точности уже имеющихся, чтобы объяснить литературное мнение. Вместе с тем пытались, чтобы они были органическими и не нарушали словообразование. Авторские слова начали появляться в XIX веке и отношение к ним было разным– от отторжения к захвату. Среди авторов новых слов были и украинские писательницы, которые придумывали свои меткие слова.
Автор нескольких слов, которыми пользуются сейчас все, есть Олена Пчилка, мать Леси Украинки. Она была популяризатором украинского языка и культуры, в такой среде воспитывала своих детей. В частности, благодаря ей в нашем языке появились слова:
- "переможець",
- "мистецтво",
- "променистий",
- "палкий".
А некоторые и приписывают ей авторство слова "нестяма".
Ну и сама Леся Украинка, не могла не дополнить словарь русского языка. Она является автором слов:
- "провесна",
- "промінь",
- "невідборонно".
Слово "промінь" придумала Леся Украинка / Freepik
Вспомните, как оно использовано в ее "Колыбельной":
"Місяць яснесенький
Промінь тихесенький
Кинув до нас.
Спи ж ти, малесенький,
Пізній бо час".
Первоначально слово "промінь" использовали только в литературе, а со временем оно стало термином – пояснением в геометрии и астрономии.
Марко Вовчок (Мария Вилинская), обогатила украинскую литературу не только новыми жанрами– социально-проблемные рассказы ("Казачка"), "Одарка"), балладные рассказы ("Волшебство", "Максим Гримач"), социальная повесть ("Институтка"), но и несколькими словами:
- "красень",
- "легкодухий",
- "намір",
- "питання",
- "струмінь".
То ли творческий порыв, то ли женская фантазия – чтобы писательниц не побуждало к словообразованию, но они обогатили украинский язык. Догадались бы, что эти с детства знакомые слова, вымышлены?