В отчете цифры не совпадают, в пояснениях коллег – приводятся разные версии событий, а в обещаниях руководителя есть несоответствия. Как назвать такую ситуацию на украинском языке? Часто употребляют слово "протиріччя", хотя лингвисты советуют обратить внимание на другой вариант.

Некоторые слова настолько привычны, что мы редко задумываемся об их происхождении. Они встречаются в разговорах, публикациях и даже в официальных документах. Однако словари и лингвистические рекомендации иногда дают повод пересмотреть привычное употребление слов, в частности – "протиріччя" и "суперечність".

Рассказываем об их значении и особенностях употребления со ссылкой на объяснения популяризатора языка, радиоведущей Ольги Багний.

Что означают слова "протиріччя" и "суперечність"?

В речи часто встречаются слова, значение которых кажется очевидным, пока не приходится выбирать между двумя похожими вариантами. Особенно это заметно, когда речь идет о выражении мнений, объяснении определенных событий или поиске несоответствий в чьих-то словах. В таких ситуациях можно услышать и "протиріччя", и "суперечність".

Оба слова есть в украинском языке, однако вокруг первого нередко возникают сомнения: не пришло ли оно из русского, действительно ли оно является нормативным и можно ли свободно использовать его вместо "суперечности".

Давайте разберемся в значениях и выясним, в каких случаях уместно каждое из них.

Слово "суперечність" образовано от глагола "суперечити". У него есть несколько родственных слов: "суперечливий", "суперечний", "суперечливо", "суперечка", "всупереч". Все они связаны с несогласием, несоответствием или противоположностью взглядов и утверждений.

Суперечність – это ситуация, когда два утверждения, явления или взгляда не согласуются между собой, исключают друг друга или имеют противоположное содержание.

Например:

У його поясненнях є суперечність: спочатку він назвав одну дату, а потім – зовсім іншу.

Між словами керівника та його вчинками помітна суперечність.

Погляди батьків і дітей іноді породжують серйозні суперечності.

А что же делать со словом "протиріччя"?

Это слово также можно найти в академическом "Словаре украинского языка". Там оно имеет толкование "те саме, що суперечність". Следовательно, утверждать, что такого слова вообще нет в украинском языке, было бы неправильно.

Однако есть важный нюанс. Лингвисты обращают внимание на то, что "протиріччя" является калькой с русского "противоречие". То есть слово образовано по чужой словообразовательной модели.

В чем же разница между словами: смотрите видео от Оли Багний

Это, в частности, подчеркивает лингвист Татьяна Коць, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института украинского языка НАН Украины. Она советует отдавать предпочтение слову "суперечність".

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В большинстве случаев вместо "противоречие" следует использовать такие украинские эквиваленты:

явне протиріччя – очевидна суперечність;

протиріччя між словами – суперечність між словами;

протирічити комусь – суперечити комусь;

вступати в протиріччя – заходити в суперечність;

загострювати протиріччя – загострювати суперечність.

В зависимости от контекста можно также использовать слова "розбіжність", "невідповідність", "незгода", "несумісність".

Интересно! "Приймати участь", "слідуючий", "на протязі" – эти выражения часто можно услышать в украинской речи, хотя они являются кальками с русского языка. Как правильно сказать: "брати участь", "наступний", "упродовж"? Какие еще распространенные русизмы стоит исключить из своего словаря, читайте в материале "Освіта 24" о языковых ошибках и русских кальках.

Итак, запомним: "протиріччя" зафиксировано в украинских словарях, однако имеет признаки калькирования с русского языка. Поэтому в современной украинской речи лучше отдавать предпочтение слову "суперечність". Оно является нормативным, естественным для украинского языка и имеет целый ряд родственных слов.