Зберігати спокій під час складання НМТ – запорука для вдалого результату. Про лайфхаки, які допоможуть використати максимум свого потенціалу, розповідає 24 канал.

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Советы для сдачи НМТ

Первый совет, который выпускники повторяют из года в год – сначала быстро сделайте те задачи, ответы на которые знаете. Этот шаг придаст уверенности в своих силах, значительно сократит объем работы и позволит лучше рассчитать то время, которое отведено на сдачу экзамена.

Также важно не забывать о полезности отвержения неправильных ответов. Тестирование – это не только знание правильного ответа, но и возможность отвергать лишние варианты, в ошибочности которых вы уверены. Шансы выбрать правильный ответ из 2, а не 4 вариантов очень высоки, поэтому не следует пренебрегать этим методом.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому следует доверить подготовку профессионалам. Таким как репетиторы Optima Academy. Здесь учащиеся могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Итак, готовьтесь к НМТ вместе с профессионалами.

Важно помнить о хорошем самочувствии и юморе. Перед сдачей экзамена вы просто должны хорошо выспаться и находиться в хорошем настроении. Если вы не уберете все стресс-факторы, то в разы усложните себя сдачу НМТ, которую и так не назовешь легким процессом.

Еще один момент касается собственно финального этапа подготовки к НМТ. Время изучать что-то новое и заполнять пробелы крайне мало, поэтому хорошо подумайте, эффективнее ли будет "зацементировать" те знания, в которых вы уверены. Возможно, лучше гарантированно получить свой балл, чем рисковать своим будущим.