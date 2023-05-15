Зберігати спокій під час складання НМТ – запорука для вдалого результату. Про лайфхаки, які допоможуть використати максимум свого потенціалу, розповідає 24 канал.

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Поради для складання НМТ

Перша порада, яку випускники повторюють з року в рік – спочатку швидко зробіть ті завдання, відповідь на які знаєте. Цей крок додасть впевненості у своїх силах, значно скоротить обсяг роботи та дозволить краще розрахувати той час, який відведений на складання іспиту.

Також важливо не забувати про корисність відкидання неправильних відповідей. Тестування – це не лише про знання правильної відповіді, а й можливість відкидати зайві варіанти, у помилковості яких ви впевнені. Шанси обрати правильну відповідь з 2, а не 4 варіантів дуже високі, тому не варто нехтувати цим методом.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами.

Важливо пам'ятати про гарне самопочуття та гумор. Перед складанням іспиту ви просто мусите гарно виспатися та перебувати у гарному настрої. Якщо ви не приберете всі стрес-фактори, то в рази ускладните собі складання НМТ, яке й без того не назвеш легким процесом.

Ще один момент стосується власне фінального етапу підготовки до НМТ. Часу вивчати щось нове та заповнювати прогалини вкрай мало, тому добре подумайте, чи не ефективніше буде "зацементувати" ті знання, у яких ви впевнені. Можливо, краще гарантовано отримати свій бал, аніж ризикувати своїм майбутнім.