Абитуриенты могут проверить свои данные в электронной базе: как это сделать
Абитуриенты в этом году могут заблаговременно сверить правильность своих данных в Единой государственной электронной базе с данными в документе о среднем образовании и сертификате ВНО.
Ведь из-за расхождения в данных абитуриента (те, которые будут в электронной базе, и те, которые на самом деле в аттестате или сертификате) будет невозможным создание электронного кабинета абитуриента, предупреждает Государственное предприятие "Инфоресурс".
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Поступающие должны быть очень внимательными и заранее проверить написание этих данных в документе о полном среднем образовании и сертификате, чтобы они смогли подать электронные документы.
Что делать, если в электронной базе вы обнаружите ошибки? При выявлении расхождений в документе о среднем образовании абитуриенту необходимо обратиться в школу. А если будут выявлены разногласия в сертификате ВНО, то здесь необходимо обратиться в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.
Смотрите видео, как проверить свои данные в электронной базе: