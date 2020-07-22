Абитуриенты в этом году могут заблаговременно сверить правильность своих данных в Единой государственной электронной базе с данными в документе о среднем образовании и сертификате ВНО.

Ведь из-за расхождения в данных абитуриента (те, которые будут в электронной базе, и те, которые на самом деле в аттестате или сертификате) будет невозможным создание электронного кабинета абитуриента, предупреждает Государственное предприятие "Инфоресурс".

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Поступающие должны быть очень внимательными и заранее проверить написание этих данных в документе о полном среднем образовании и сертификате, чтобы они смогли подать электронные документы.

Что делать, если в электронной базе вы обнаружите ошибки? При выявлении расхождений в документе о среднем образовании абитуриенту необходимо обратиться в школу. А если будут выявлены разногласия в сертификате ВНО, то здесь необходимо обратиться в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

Смотрите видео, как проверить свои данные в электронной базе:

Проверить свои данные в электронной базе можно по этой ссылке.