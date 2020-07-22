Вступники цього року можуть завчасно перевірити правильність своїх даних в Єдиній державній електронній базі з правильними даними у документі про повну загальну середню освіту і сертифікаті ЗНО.

Адже через розбіжності в даних абітурієнта (ті, які будуть в електронній базі, і ті, які насправді в атестаті або сертифікаті) буде неможливим створення електронного кабінету вступника, попереджає Державне підприємство "Інфоресурс".

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Вступники повинні бути дуже уважними та завчасно перевірити написання цих даних у документі про повну середню освіту та сертифікаті, щоб вони змогли подати електронні документи.

Що робити, якщо в електронній базі ви виявите помилки? При виявленні розбіжностей в документі про повну загальну середню освіту вступнику необхідно звернутись до школи. А якщо будуть виявлені розбіжності в сертифікаті ЗНО, то тут необхідно звернутись до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Дивіться відео, як перевірити свої дані в електронній базі:

Перевірити свої дані в електронній базі можна за цим посиланням.