Вступ у вищі навчальні заклади у 2020 році відбувається дещо в інші терміни, аніж зазвичай. Причиною цьому – пандемія коронавірусу та перенесені у зв’язку із нею вступні випробування. Втім, у МОН вирішили детально пояснити, як відбуватиметься вступ-2020 і запустили серію відеороз’яснень.

Перший із них – вже доступний на сайті МОН у розділі "Вступна кампанія 2020". У ньому розповідають про вступні іспити та творчі конкурси у вишах.

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Так, не пізніше ніж 24 липня в усіх закладах вищої освіти має розпочатись реєстрація на вступні іспити та творчі конкурси. У ролику експерти МОН розповідають про те, хто, як і коли має складати вступні іспити чи брати участь у творчих конкурсах.

До прикладу, для вступників на бюджет творчі конкурси та вступні іспити проводитимуть в кілька потоків. Це зроблено для того, щоб вступники мали більше можливостей для вступу до різних вишів у разі збігу дат проведення цих випробувань.

Загалом вступні іспити та творчі конкурси відбуватимуться для вступників на місця державного замовлення з 1 до 12 серпня, на контракт – з 1 до 22 серпня.

Як проходитимуть вступні іспити та творчі конкурси у ВНЗ: відео

Окрім того, у МОН підготували спеціальну інфографіку, у якій вказані терміни проведення вступної кампанії для абітурієнтів на бакалавра і магістра, а також умови проведення іспитів і творчих конкурсів.



Вступ-2020 на бакалавра / Інфографіка МОН



Все, що треба знати про конкурсний бал / Інфографіка МОН



Все, що треба знати про творчий конкурс / Інфографіка МОН



Вступ на магістра: терміни / Інфографіка МОН