Скільки випускників з окупованих територій навчатимуться в українських ВНЗ: відповідь уряду
Щороку в українські вищі навчальні заклади приїжджають навчатись близько 1500 абітурієнтів з окупованої території Донбасу. В уряді очікують, що ця кількість може збільшитись.
Документи, можливо, подаватимуть онлайн
Наразі в уряді обговорюють можливість дистанційного вступу для абітурієнтів з окупованої частини Донбасу. Про це повідомила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", інформує 24 канал.
Актуально Зеленський підписав закон, що дозволяє дітям з окупованих територій вступати у виші без ЗНО
Згідно з таким варіантом, документи до вишів подаватимуть онлайн.
Можливо, цього року буде більше абітурієнтів, які готові вчитися в Україні. Батьки, які заробляють, фактично живучи там, можуть відправити своїх дітей навчатись, наприклад, до Львова,
– сказала Голованчук.
Діти з окупованих територій вступатимуть у виші без ЗНО
Зазначимо, що 10 липня Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону про вищу освіту.
У чому полягають зміни
- Для дітей з окупованих територій Донбасу запроваджується можливість вступу у виші на вільній території без складання ЗНО.
- Раніше без складання незалежного оцінювання в українські ВНЗ могли вступати лише мешканці окупованого Криму й Севастополя. Для цього був визначений перелік закладів освіти.
- Тепер така пільга розширюється і на дітей з окупованого Донбасу, а також лінії розмежування. Вони зможуть за квотою вступити до будь-якого закладу вищої освіти.
- Також без ЗНО зможуть вступити діти загиблих на Донбасі військових.
- Ця пільга поширюється і на дітей загиблих медиків.
- Пільговий вступ діє і для військовослужбовців, що брали участь в захисті територіальної цілісності в АТО або ООС.