Щороку в українські вищі навчальні заклади приїжджають навчатись близько 1500 абітурієнтів з окупованої території Донбасу. В уряді очікують, що ця кількість може збільшитись.

Документи, можливо, подаватимуть онлайн

Наразі в уряді обговорюють можливість дистанційного вступу для абітурієнтів з окупованої частини Донбасу. Про це повідомила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", інформує 24 канал.

Актуально Зеленський підписав закон, що дозволяє дітям з окупованих територій вступати у виші без ЗНО

Згідно з таким варіантом, документи до вишів подаватимуть онлайн.

Можливо, цього року буде більше абітурієнтів, які готові вчитися в Україні. Батьки, які заробляють, фактично живучи там, можуть відправити своїх дітей навчатись, наприклад, до Львова,

– сказала Голованчук.

Діти з окупованих територій вступатимуть у виші без ЗНО

Зазначимо, що 10 липня Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону про вищу освіту.

У чому полягають зміни