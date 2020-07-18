Ежегодно в украинские вузы приезжают учиться около 1500 абитуриентов из оккупированной территории Донбасса. В правительстве ожидают, что это количество может увеличиться.

Документы, возможно, будут подавать онлайн

Сейчас в правительстве обсуждают возможность дистанционного поступления для абитуриентов из оккупированной части Донбасса. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в программе "Свобода слова Савика Шустера", информирует 24 канал.

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Согласно такому варианту, документы в вузы будут подавать онлайн.

Возможно, в этом году будет больше абитуриентов, которые готовы учиться в Украине. Родители, которые зарабатывают, фактически живя там, могут отправить своих детей учиться, например, во Львов,

– сказала Голованчук.

Дети с оккупированных территорий будут поступать в вузы без ВНО

Отметим, что 10 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения к закону о высшем образовании.

В чем заключаются изменения