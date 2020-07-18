Сколько выпускников из оккупированных территорий будут учиться в украинских ВУЗАХ
Ежегодно в украинские вузы приезжают учиться около 1500 абитуриентов из оккупированной территории Донбасса. В правительстве ожидают, что это количество может увеличиться.
Документы, возможно, будут подавать онлайн
Сейчас в правительстве обсуждают возможность дистанционного поступления для абитуриентов из оккупированной части Донбасса. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в программе "Свобода слова Савика Шустера", информирует 24 канал.
Актуально Зеленский подписал закон, позволяющий детям с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО
Согласно такому варианту, документы в вузы будут подавать онлайн.
Возможно, в этом году будет больше абитуриентов, которые готовы учиться в Украине. Родители, которые зарабатывают, фактически живя там, могут отправить своих детей учиться, например, во Львов,
– сказала Голованчук.
Дети с оккупированных территорий будут поступать в вузы без ВНО
Отметим, что 10 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения к закону о высшем образовании.
В чем заключаются изменения
- Для детей из оккупированных территорий Донбасса вводится возможность поступления в вузы на свободной территории без сдачи ВНО.
- Ранее без сдачи независимого оценивания в украинские ВУЗЫ могли поступать только жители оккупированного Крыма и Севастополя. Для этого был определен перечень учебных заведений.
- Теперь такая льгота расширяется и на детей из оккупированного Донбасса, а также линии разграничения. Они смогут по квоте поступить в любое учреждение высшего образования.
- Также без ВНО смогут поступить дети погибших на Донбассе военных.
- Эта льгота распространяется и на детей погибших медиков.
- Льготное вступление действует и для военнослужащих, участвовавших в защите территориальной целостности в АТО или ООС.