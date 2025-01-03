В Украине проверят знания 15-летних подростков

С 17 марта по 4 мая 2025 года в Украине будет проходить основной этап международного исследования качества образования PISA-2025. Будут проверять знания 15-летних подростков.

Соответствующие даты определены приказом Министерства образования и науки Украины, отмечает 24 Канал. Это тестирование и анкетирование 15-летних подростков как целевой категории исследования, а также анкетирование руководителей тех учебных заведений, что попадут в выборку.

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В Украине будут анкетировать подростков

Выборку заведений для нашей страны сформирует в течение января международное агентство Westat. Они будут "маленькой моделью" системы учебных заведений нашего государства, в которых учатся 15-летние.

В то же время в выборку не включат учебные заведения из тех регионов, где ситуация с безопасностью не позволяет проводить тестирование и анкетирование непосредственно в помещении заведения.

В фокусе внимания PISA-2025 будет естественно-научное образование.

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Традиционно будут оценивать и компетентность 15-летнего ученичества в области математики и чтения, уточняет Osvita.ua.

Инновационной отраслью этого цикла станет обучение в цифровом мире (Learning in the Digital World), что предусматривает оценку способности 15-летних учеников использовать цифровые инструменты для достижения жизненных целей.

Украина также примет участие в дополнительной опции PISA-2025 – оценивании по иностранным языкам, а именно английского. Приобщение к этому оцениванию стало возможным благодаря финансовой поддержке ЮНИСЕФ.

Для нашего государства это уже будет третий цикл PISA, ведь впервые украинские 15-летние подростки участвовали в этом исследовании в 2018 году, а второй раз – в 2022 году.