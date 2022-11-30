Так, на сайте издательства сообщили, кто именно из украинцев претендует на получение награды. Их сразу несколько.
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Украинских поэтов номинировали на премию Pushcart – 2022
Среди номинантов – украинские поэтессы Элла Евтушенко со стихом BuchaMassacre и Людмила Херсонская со стихотворением "Война. День первый" в переводе Ольги Лившин. Также – поэт Олаф Клеменсен со стихотворением без названия и американская поэтесса украинского происхождения Джулия Кольчинская-Дасбах со стихотворением "Україно, рідна". Все произведения опубликованы в антологии "Соняшники: українські вірші про війну, спротив, надію та мир".
Также номинировали на получение премии американских поэтесс Кай Коггин (стихотворение Too Wide To Bridge) и Кэндис Луизу Дакин (стихотворение Oxygen: Parables of the Pandemic). Их произведения опубликованы в сборнике "Oxygen: Parables of the Pandemic" ("Оксиген: параболы пандемии").
Что известно о премии Pushcart Prize
- Премия Pushcart Prize: Best of the Small Presses series – почетный литературный проект Америки.
- Она включает самые высокие знаки отличия от Американской академии искусств и литературы.
- Премию для малых произведений предоставляют ежегодно с 1976 года.
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Короткие списки Шевченковской премии – 2023
Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко обнародовал результаты первого тура конкурса среди номинантов на получение награды. Именно они продолжают борьбу за премию в 2023 году.
Литература
- Авербух Александр Михайлович – книга поэзий "Жидівський король";
- Дереш Любомир Андреевич – роман "Там, де вітер";
- Калитко Екатерина Александровна – книга поэзий "Орден мовчальниць";
- Лазарук Мирослав Ярославович – книга поэзий "Тилинка й литаври";
- Стольников Владислав Феликсович – книга поэзий "Ужинок серпневого надвечір'я";
- Таран Людмила Васильевна – книга прозы "Айвенко, або Чоловіки - це...";
- Чередник Артем Александрович (Артем Чех) – роман "Хто ти такий?"
Литературоведение и искусствоведение
- Жадько Виктор Алексеевич – книги "Коли б то Бог дав мені притулитися до університету", "У всякого своя доля";
- Назаренко Михаил Иосифович – книга "Крім "Кобзаря" Антологія української літератури. 1792 – 1883." В двух частях;
- Тарнашинская Людмила Брониславовна – книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти".
Публицистика и журналистика
- Дубчак Ольга Петровна – книги "Чути українською", "Бачити українською";
- Казарин Павел Владимирович – книга "Дикий Захід Східної Європи".
- Логвиненко Богдан Анатольевич (автор идеи), Носок Николай Михайлович (режиссер), Пилюгина Карина Александровна (продюсер) – документальный сериал "Деокупація";
- Портников Виталий Эдуардович – Публицистика 2017 – 2022 годов;
- Черная Светлана Феодосиевна – книга "Українська Церква і московські міфи".