Радиодиктант-2023: как будет называться текст и когда его обнародуют

27 октября миллионы украинцев присоединятся к написанию Радиодиктанта национального единства. Именно в этот день 2023 отмечаем День украинской письменности и языка.

Напишет текст Радиодиктанта-2023 украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко. Будет читать его актер театра и кино Алексей Гнатковский, известный по роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш".

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Как будет называться текст Радиодиктанта – 2023

К методической работе над Радиодиктантом присоединилась и известная языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.

Текст будет называться "Дороги Украины".

Где слушать и смотреть Радиодиктант – 2023

Радиодиктант состоится 27 октября с 11:00 до 12:00. Его можно слушать и смотреть на:

на волнах Украинского радио и Радио Культура;

в эфире телеканала Суспильное Культура;

на ютуб-канале Украинского Радио;

на фейсбук-страницах Суспильного.

Организаторы при этом просят участников публиковать в соцсетях фотографии, как они пишут Радиодиктант с хештегом #радиодиктант2023.

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Куда отправить Радиодиктант на проверку

Текст Радиодиктанта обнародуют 30 октября в 11:00 на сайте Украинского радио и Общественного Культура.

Диктанты на проверку следует отправить по почте или на e-mail: