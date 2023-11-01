Языковеды проанализировали 10 самых распространенных ошибок Радиодиктанта – 2023
Источник:Радио Культура
27 октября, в День украинской письменности и языка, украинцы писали Радиодиктант национального единства 2023. Правильный вариант текста "Дороги Украины" обнародовали 30 октября.
Многие участники флешмоба начали спорить о пунктуации, которую использовал автор текста – украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко. Филолог Василий Терещенко и доктор филологических наук Анна Дидик-Меуш объяснили распространенные ошибки, допущенные украинцами, которые писали этот диктант.
Смотрите также Калитко назвала распространенную ошибку украинцев в тексте Радиодиктанта-2023
10 самых распространенных ошибок Радиодиктанта – 2023
- Село "Обіч"
Многие восприняли слово "обіч" (укр.) как название села и написали с заглавной буквы. Но слово "обіч" означает "рядом".
- Бганка
Также многие украинцы впервые услышали слово "бганка". Оно редкое. "Бганка" – это девербатив (существительное, которое происходит от глаголов или глагольных словосочетаний – ред.) и означает "морщина".
- При воротях (укр.)
Многие украинцы сказали бы "при воротах". Но в словаре есть и форма "при воротях".
- "В половину висоти" (укр.): вместе или по отдельности?
Украинцы тоже могли не знать, как писать "в половину висоти" (укр.). Надо было писать отдельно: произошло полное сращение между классическим предлогом "в" и существительным "половину". Это нужно запомнить, говорят языковеды.
- "Зелено-чорний прапор" (укр.)
Оттенки цветов пишем с дефисом.
- "З горба в долину"
Многие украинцы написали эти слова вместе. Зато это четыре слова. Речь идет о двух парах существительное + предлог.
- "Немає" чи "не має"
Интересной орфограммой является написание слова "немає": "Немає нічого щемкішого, ніж летіти трасою в пітьмі…" (укр.). Слово "немає" мы пишем вместе, если его можно заменить синонимом "нема" (укр.).
- "Подекуди" та "наприкінці" (укр.)
Речь идет не об существительном с соответствующими предлогами, а о сложном предлоге.
- Что является более фундаментальным знаком – тире или двоеточие
Много ли тире пропустили слушатели?
Анна Дидик-Меуш призналась: пропустила тире в предложении "Підірвані мости лежать животами у своїх ріках – і ріки обіймають їх" (укр.). Она поставила запятую. Но тире в этом случае логично.
Василий Терещенко заявил, что поставил больше тире, чем нужно. Например, в предложении "Авто стрибає з горба в долину, і серце стрибає, і хочеться сміятися…" (укр.) из-за отчетливой следствия, мол, авто так прыгает, что и сердце прыгает.
Еще одно "лишнее" тире филолог поставил в предложении "Посічена обстрілами посадка зеленіє в половину висоти: зелено-чорний прапор" (укр.). Он считает, что двоеточие в этом случае является авторским знаком. По его мнению, здесь просилось большее тире, и была соответствующая интонация. Это – уединенное определение, прикладка, которая стоит в конце предложения.
Языковеды подчеркнули: двоеточие является более фундаментальным знаком, чем тире.
- "Проверять предложение, когда ты подставляешь союз "що" (укр.)
Василий Терещенко отметил: в предложении "У знищеному селі обіч – весна: обвуглене збіжжя, що тліло всю зиму, випускає вперті паростки скрізь по руїнах зерносховища" (укр.) мы имеем и тире, и двоеточие. Тире здесь заменяет пропущенный член предложения. Но его можно было бы в этом месте и не ставить. Двоеточие же просится, ведь есть объяснения.
Также тире есть еще в предложении"Хаджибейським лиманом засмагла пара порається коло старої лози у вечірньому світлі – схоже на народну ікону" (укр.). Тире здесь нужно, ведь мгновенно отражает вывод как следствие и сравнение.Обратите внимание! Правильный вариант текста Радиодиктанта – 2023 "Дороги Украины" можно найти по ссылке.
Как происходил Радиодиктант – 2023
- В этом году Радиодиктант впервые проводили 27 октября из-за смены календаря.
- Автор текста "Дороги Украины" – украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко.
- Читал его актер театра и кино Алексей Гнатковский, известный по роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш".
- Украинцы писали Радиодиктант дома, на работе, в школе, на фронте, в укрытии, на берегу реки, за границей.
- 77-летняя львовянка – Кристина Гоянюк – установила рекорд Украины по написанию ежегодных радиодиктантов. Она приобщается к флешмобу уже 23 года подряд.
- Мы также рассказывали, какие слова из текста Радиодиктанта "Дороги Украины" вы могли не знать и что они означают.