"Вычеркивала с кровью кусочки": Забужко рассказала, как писала текст для Радиодиктанта
Источник:Суспильное Культура
В этом году Радиодиктант национального единства состоится 25 октября. Автором текста является известная украинская писательница Оксана Забужко.
Она рассказала в эфире Украинского радио, как писала этот текст. И отметила: это был тяжелый для нее текст.
Смотрите также Известно, кто написал текст и будет читать Радиодиктант в 2024 году
Оксана Забужко рассказала о написании текста Радиодиктанта 2024
В то же время писательница отметила, что тема текста "очень симпатичная".
Это был очень тяжелый текст, я с ним невероятно намучилась и продолжаю мучиться до последнего, потому что еще вчера вычеркивала с кровью кусочки...
– отметила она.
И добавила, что чувствует себя школьницей, которая впервые пишет произведение на заказ.
Забужко при этом заявила, что пыталась придерживаться общих правил и того, чтобы одновременно уникальный "забужковский стиль" не деформировался.
Интересно! Читать текст Радиодиктанта – 2024 будет поэт и военный Павел Вышебаба.
Автор текста нынешнего диктанта посоветовала украинцам больше читать.
И сегодня, и завтра, и после диктанта – просто читайте,
– резюмировала она.
Смотрите также Известна дата Радиодиктанта национального единства в 2024 году
Когда и где слушать Радиодиктант
Всеукраинский Радиодиктант национального единства состоится 25 октября в 11:00 – ко Дню украинской письменности и языка.
Радиодиктант будут транслировать на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
Интересно! В 2023 году автором текста Радиодиктанта была украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко. Читал его актер театра и кино Алексей Гнатковский, известный по роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш". Текст назывался "Дороги Украины".