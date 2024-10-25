Куда отправить текст Радиодиктанта – 2024 на проверку

Сегодня, 25 октября, украинцы по всему миру вместе написали Радиодиктант национального единства. В этом году крупнейший украиноязычный флешмоб состоялся уже 25-й раз подряд.

Текст назывался "Магия слова". Его написала известная украинская писательница Оксана Забужко, отмечает Образование 24.

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Куда отправить диктант на проверку

Читал текст Радиодиктанта поэт и военный Павел Вышебаба. Теперь все, кто присоединился к флешмобу, могут прислать свой текст на проверку.

Работы будут принимать онлайн и офлайн. Отправить текст Радиодиктанта можно:

бумажным письмом можно по адресу: 01001 м. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее 27 октября;

сфотографировать / отсканировать написанный текст (в формате .jpg,.png,.jpeg,.tiff,.pdf) и отправить его до 11:00 28 октября на адрес rd@suspilne.media.

Кто победил в 2023 году

В прошлом году две участницы флешмоба не допустили в тексте ни одной ошибки. Это:

Галина Шура – учительница украинского языка и литературы из Волынской области – она в третий раз стала победительницей конкурса;

Кристина Гоянюк – львовянка, постоянная участница Радиодиктанта.