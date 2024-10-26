Когда и где обнародуют текст Радиодиктанта национального единства – 2024

25 октября миллионы украинцев присоединились к крупнейшему украиноязычному флешмобу - Радиодиктанте национального единства. В этом году он состоялся уже 25-й раз подряд.

Украинцы писали диктант в разных местах, городах и странах. При этом отметили, что этот флешмоб является очень важным для объединения украинской нации, отмечает Образование 24.

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Когда и где обнародуют текст Радиодиктанта – 2024

В понедельник, 28 октября, в 11:00 на сайте Украинского Радио и сайте Суспильное Культура обнародуют текст Радиодиктанта национального единства – 2024 – "Магия голоса" от Оксаны Забужко. Ищите его и на сайте Образование 24 (24 Канала).

Поэтому уже в понедельник вы сможете проверить, допустили ли вы ошибки при написании.

А если хотите, чтобы ваш диктант проверили специалисты, вы еще можете:

отправить текст Радиодиктанта бумажным письмом по адресу: 01001 м. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее 27 октября;

сфотографировать / отсканировать написанный текст (в формате .jpg,.png,.jpeg,.tiff,.pdf) и отправить его до 11:00 28 октября на адрес rd@suspilne.media.

Как состоялся Радиодиктант – 2024: видеотрансляция

Что известно о Радиодиктант – 2024