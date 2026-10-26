"Личная беседа": Дронь переписывал текст радиодиктанта около 20 раз

В этом году Всеукраинский радиодиктант состоится во вторник, 27 октября, в День украинской письменности и языка. Начало – в 11:00.

Автором текста является писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. В этом году чтецов двое: учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.

Артур Дронь при этом рассказал в программе "Со своими по сути" о написании текста для диктанта в этом году.

Что рассказал Артур Дронь

Текст в этом году называется "Письмо, которое не заканчивается". Автор задумал его как личный разговор с кем-то близким, который в то же время объединяет сотни тысяч людей. Артур Дронь при этом признался, что переписывал этот текст не менее двадцати раз и работал над ним примерно две недели.

Версия одна, но я ее переписывал раз двадцать, наверное. Потому что это же текст на очень небольшое количество слов. Это каких-то буквально двести слов, да? Как можно подобрать двести самых важных слов? При этом некоторые из них еще и будут повторяться,

– отметил ветеран.

И акцентировал: хочет, чтобы Радиодиктант каждый год объединял. И отметил: язык создает ощущение общности, а в условиях опасности это приобретает особое значение.

Моя мечта – чтобы люди, которые будут писать этот текст, смогли подумать о ком-то самом важном для себя и написать этот текст ему,

– отметил Дронь.

Где смотреть трансляцию Радиодиктант традиционно будет транслироваться в прямом эфире на всех платформах Суспильного Мовления, и он будет доступен на всех континентах планеты: Украинское радио и Радио Культура;

YouTube-канал Украинского радио;

телеканал, сайт и YouTube-канал "Суспильное Культура";

приложения: suspilne.radio и Дия.

Трансляция радиодиктанта 2026: онлайн