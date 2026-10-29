27 октября, в День украинской письменности и языка, украинцы в очередной раз писали Всеукраинский радиодиктант национального единства. Во флешмобе приняли участие соотечественники со всего мира.

Текст диктанта назывался "Письмо, которое не заканчивается". Об этом сообщает 24 Канал.

Какой вариант текста радиодиктанта 2026 года является правильным

В этом году украинцы писали диктант на станции "Академик Вернадский", в метрошколе в Харькове, в поезде, на работе, на позициях, в рамках тура за рубежом, на Днепровской ГЭС, в кафе, книжных магазинах и т. д.

Правильный текст радиодиктанта был опубликован 29 октября на сайте Украинского радио и на сайте Суспильное Культура.

24 Канал публикует этот текст и предлагает проверить свой вариант на наличие ошибок.

Радиодиктант 2026: правильный текст диктанта

"Лист, який не закінчується"

Дозволиш написати листом? Виводити літери ручкою, чути шурхіт паперу, залишити чорнильний слід на пальцях — вічна романтика! Мова направду не знає меж: пишеш крізь пів хвилини й доби, держкордони й блокпости... Складаєш букви в абзаци, як різьбяр відшліфовуючи кожну деталь, а потім — слова мандрують часом.

Деколи вони схожі на нас: сходяться разом курйозно, але стають нерозлучними. Наприклад, люди кажуть: "міцно любити". Уяви собі! Не "дуже", не "гіперсильно". Любити міцно. Ніби тримати за руку. Довго-довго обіймати. А інколи — прокидатися зранку і не знаходити поряд, але хоч-не-хоч розслонити штори в кімнаті чи розстібнути зеесушного спальника в бліндажі. Це також про міцну любов. Може, навіть найміцнішу.

Коли в теперішньому страшно, мова захищає нас — і то не впівсили, а намагаючись сконструювати майбутнє. Подивись: заховалося слово "останній". Кожна зустріч відтепер крайня, навіть коли це суперечить правилам слововживання. Бо завжди буде наступна. Бо наша зустріч важливіша за будь-які правила.

І найголовніше: мова не тільки для всіх, а й для кожного. Якби навіть ці слова лунали різними голосами, а мільйон людей водночас записували їх, кожен думав би про когось особливого. Я — про тебе.

Ми зустрінемось попри всі правила. Вір мені міцно! Якщо мова непідвладна часопростору, то і лист цей не закінчується ніде й ніколи.

Я люблю тебе. Так є завжди.

Примечание Суспильного: написание слова «зеесушного» в варианте «ЗСУшного» не считается ошибкой.

Что известно о радиодиктанте в 2026 году