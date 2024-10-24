Когда и где слушать и смотреть Радиодиктант национального единства – 2024

24 октября 2024, 22:35
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Автор: Мария Волошин

25 октября украинцы по всему миру присоединятся к написанию Радиодиктанта национального единства в 2024 году. Флешмоб стартует в 11:00 по киевскому времени.

Текст Радиодиктанта в 2024 году написала известная украинская писательница Оксана Забужко. Его будет читать поэт и военный Павел Вышебаба, отмечает Образование 24. 

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Когда и где слушать и смотреть Радиодиктант – 2024

В этом году название текста Радиодиктанта – "Магия голоса". Автор намекнула, что текст будет подарком к юбилею Украинского Радио, которое в этом году празднует 100 лет.

Чтобы присоединиться к флешмобу, смотреть и слушать Радиодиктант можно на таких площадках:


Где слушать Радиодиктант – 2024 / Суспіильное

Обратите внимание! Участников флешмоба просят сделать фото и видео во время написания Радиодиктанта и опубликовать в социальных сетях с хештегами #пишеморазом, #радиодиктант2024.

Видеотрансляция Радиодиктанта – 2024

Тарас Креминь прогнозирует рекорд

  • Языковой омбудсмен Тарас Креминь прогнозирует рекордное количество участников 25-го Радиодиктанта национального единства в 2024 году.
  • Он ожидает не менее миллиона участников.
  • Участниками флешмоба станут не только граждане Украины, но и украинцы, которые за рубежом, дипломаты и чиновники, убежден Уполномоченный по защите государственного языка.
  • Он отметил, что Радиодиктант национального единства является одним из ключевых проектов, демонстрирующий единство украинцев в защите своего языка, культуры и национальных интересов.