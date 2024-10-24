Когда и где слушать и смотреть Радиодиктант национального единства – 2024
25 октября украинцы по всему миру присоединятся к написанию Радиодиктанта национального единства в 2024 году. Флешмоб стартует в 11:00 по киевскому времени.
Текст Радиодиктанта в 2024 году написала известная украинская писательница Оксана Забужко. Его будет читать поэт и военный Павел Вышебаба, отмечает Образование 24.
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Когда и где слушать и смотреть Радиодиктант – 2024
В этом году название текста Радиодиктанта – "Магия голоса". Автор намекнула, что текст будет подарком к юбилею Украинского Радио, которое в этом году празднует 100 лет.
Чтобы присоединиться к флешмобу, смотреть и слушать Радиодиктант можно на таких площадках:
- на волнах Украинского Радио и Радио Культура;
- смотреть в эфире телеканала Суспильное Культура;
- на ютуб-канале Украинского Радио;
- на фейсбук-страницах Суспильного.
Где слушать Радиодиктант – 2024 / Суспіильное
Обратите внимание! Участников флешмоба просят сделать фото и видео во время написания Радиодиктанта и опубликовать в социальных сетях с хештегами #пишеморазом, #радиодиктант2024.
Видеотрансляция Радиодиктанта – 2024
Тарас Креминь прогнозирует рекорд
- Языковой омбудсмен Тарас Креминь прогнозирует рекордное количество участников 25-го Радиодиктанта национального единства в 2024 году.
- Он ожидает не менее миллиона участников.
- Участниками флешмоба станут не только граждане Украины, но и украинцы, которые за рубежом, дипломаты и чиновники, убежден Уполномоченный по защите государственного языка.
- Он отметил, что Радиодиктант национального единства является одним из ключевых проектов, демонстрирующий единство украинцев в защите своего языка, культуры и национальных интересов.