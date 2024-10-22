Готовимся к радиодиктанту: практические советы для успешного написания
Источник:"Освіторія"
Уже на этой неделе, 25 октября, будем писать радиодиктант национального единства. Это проект, который объединяет всех украинцев не только на Родине, но и за границей, по самому важному признаку – языку.
Для нынешнего диктанта текст подготовила писательница Оксана Забужко, а читать его будет военный Павел Вышебаба. Лидия Поворознюк, методист, учительница украинского языка и литературы в лицее Educator, финалистка премии Global Teacher Prize UkraineО том, дала советы, как подготовиться к диктанту, пишет Освитория.
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Советы о подготовке и пунктуационных ошибках
Лучшая подготовка – это начитанность и "надивленість" украинских текстов. Выберите книгу, которая вас заинтересует и просто наслаждайтесь чтением!
Отметим положительную тенденцию: украинцы больше читают на родном языке, – книги, медиапосты. Эта "надивленість" способствует лучшим результатам.
Самыми распространенными ошибками во время диктанта являются пунктуационные. Ошибаются в том, где ставить запятую, запятую с тире, тире и двоеточие. А вот написание слов всегда дается легче, чем написание знаков препинания.
Как избавиться от пунктуационной путаницы:
- лучше не ставить запятые, чем когда их слишком много;
- двоеточие ставим если в предложении вместо знака препинания можно вставить фразу "а именно", "что именно?", "почему?" (Они застыли перед дорогой: на них смотрел дикий гоблин)
- тире ставим в случае, когда на месте разделительного знака хорошо употребляется вопрос "и что?", "какое следствие?", "что из того?" (Двери распахнулись - влетел счастливый парень).
При подготовке учтите следующие моменты:
- логику выбора тем предыдущих лет – исторические, о природе, лирические тексты и щемящие;
- потренируйтесь писать диктант на исключительно интересную для вас тему. Чтобы кто-то начитывал или отыщите нужный аудиоматериал;
- записывайте тексты песен, которые слушаете и проверьте себя;
- повторите знаки препинания в прямой речи, косвенной, цитировании, диалоге. Сделать это весело можно с любимыми кинолентами. Записывать услышанное и сверять с титрами – еще один способ диктанта без помощников.
- почувствуйте стиль автора – совет от неоднократных победительниц.
Интересно! Тема прошлогоднего, 2023 года, радиодиктанта "Дороги Украины", о весне в уничтоженном войной селе. Победили – Кристина Гоянюк и Галина Шура, которые побеждали и раньше.
А еще Освитория советует посмотреть новое правописание 2019 года и несколько образовательных ресурсов, чтобы избавиться от языковых ошибок.