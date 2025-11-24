Действительно ли вы расчесываете волосы "расческой": как на самом деле называется этот предмет

Суржик и калькирование, чаще всего, сложно изъять из бытовой речи. Впрочем украинские слова, которые значительно благозвучнее, постепенно вытесняют навязанное.

Есть ли в украинском языке слово "расческа" и как правильно назвать этот инструмент, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение ресурса "Горох".

Как называется предмет для расчесывания волос?

Как вы называете предмет, которым ежедневно расчесываете волосы – розчіска? В украинском языке такого слова не существует, это калька на русский "расческу". И это очень интересная ситуация, потому что слова – "чесати", "розчцсувати" у нас есть, но предмета с таким корнем слова нет.

"Розчісувати" – это глагол, обозначающий процесс "розчісування волосся гребінцем або щіткою" но не "расческой".

Традиционно в украинском языке под определением – "продолговатая пластинка с зубцами (с одной или двух сторон) для расчесывания или скрепления волос и украшения женской прически" фиксируют названия:

гребінь,

гребінець,

гребінка.

Эти слова фиксируют словари, литература XIX – начала ХХ веков и устное народное творчество:

Не стрижи усіх під одну гребінку.

То йому так потрібно / так пасує, як лисому гребінь.

Поки Мар'я шукала гребінця, Марина розпустила Христі косу. Густе волосся, як хвиля, падало аж додолу (Панас Мирний).

То есть, "гребінь" – основная литературная форма, которую фиксируют словари. Можно встретить и вариант – "щітка для волосся", но здесь речь идет о другой форме предмета, но с тем же назначением.

Хотя стоит заметить, что в "Словарь украинского языка" в 11 томах, фиксируется слово "розчіска" как разговорное, но оно не является основным.

"Гребінь" – слово многозначное. В украинском языке так называют:

инструмент для расчесывания;

украшение для волос – вместо заколки;

прядильное устройство;

нарост на голове некоторых птиц;

верхняя грань чего-либо;

вид орнамента на пасхальном яйце.

"Гребени" – резные из дерева, кости, рога, изготовлены из металла и украшены драгоценными камнями – это настоящие произведения искусства и ценные украшения, например скифский золотой гребень из кургана Солоха.

Золотой гребень из кургана Солоха / Википедия

Нет, конечно и гребень, и гребенка, и гребешок – могут быть фамилиями и названиями населенных пунктов. А еще есть живое существо – морской гребешок, который имеет характерную рельефную поверхность.

Ну и чтобы вы не путались, примите во внимание словарик:

Не "кудри" – а КУЧЕРІ,

Не "пряди" – а ПАСМА,

Не "челка" – а ЧУБЧИК или ГРИВКА,

Не "прическа" – а ЗАЧІСКА,

Не "парикмахер" – а ПЕРУКАР.

Использование нормативных форм помогает избегать суржика и сохранять аутентичность украинского языка. Поэтому, в следующий раз вместо – "Мені потрібна розчіска", скажите – "Мені потрібен гребінець" или "Мені потрібна щітка". Говорите на украинском!