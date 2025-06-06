Бюджетные расходы планируют сократить на сотни миллиардов: что ждет образование

В следующем году наше государство вынуждено сократить бюджетные расходы на сотни миллиардов гривен. Так будут пытаться уменьшить недостаток государственной казны с 19,4% до 9,9% ВВП.

Под угрозой оказалось и финансирование образования, заявил министр финансов Сергей Марченко во время выступления в Верховной Раде. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на НУШ.

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Как изменится финансирование сферы образования в Украине

Минфин работает над двумя сценариями госбюджета на 2026 год: базовым и альтернативным, который учитывает продолжение боевых действий в течение всего года. Оба предусматривают значительное сокращение госрасходов. Это "ударит" и по сфере образования, которая и так сталкивается с ограниченными ресурсами.

В этом году уже бюджет страны не покрывает все потребности ВСУ. Поэтому правительство рассматривает возможность перераспределения средств в пользу оборонного сектора.

Похожее сокращение уже происходило в 2020 году. Тогда расходы на образование сократили на 3%. Это привело к сворачиванию программ поддержки молодых учителей и проектов развития высшего образования.

Эксперты отмечают: правительство должно обеспечить прозрачность в процессе формирования бюджета на 2026 год и учесть потребности образовательной отрасли.

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Сколько выделили на образование в 2025 году

На сферу образования и науки в этом году в Госбюджете заложили 194,3 миллиарда гривен.

Основным направлением определили финансирование колледжей и вузов. Направили на эти отрасли 55,6 миллиарда гривен. Еще 12 миллиардов гривен предусмотрели на "учительскую тысячу". Обустройство укрытий в школах стоит 6,2 миллиарда гривен. Научные исследования "забрали" 3,3 миллиарда гривен, питание учеников начальных классов – 2,9 миллиарда гривен, НУШ – 2,15 миллиарда гривен.

На закупку "школьников" заложили 1,6 миллиарда гривен, а на модернизацию пищеблоков – 960 миллионов гривен. На модернизацию профтехов – 540 миллионов гривен и на обеспечение противопожарной защиты в школах – полмиллиарда гривен.