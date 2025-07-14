Это было на январь – август. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Как распределили образовательную субвенцию?

Распределение средств до конца календарного года сделали на основании количества учащихся по состоянию на 1 ноября 2024 года. Однако без учета учреждений общего среднего образования (кроме начальных, специальных школ и учебно-реабилитационных центров) с количеством учащихся менее 45 человек.

Кроме того, вместо коэффициента 0,89, что влиял на уменьшение объема образовательной субвенции для местных бюджетов, применили увеличенный коэффициент – 0,97. Соответствующие изменения внесли в формулу распределения образовательной субвенции между местными бюджетами.

В МОН отмечают, что это решение правительства позволит местным бюджетам вовремя спланировать расходы для оплаты труда педагогам.

Также перераспределили 32,48 миллиона гривен для отдельных общин Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской областей, где допустили существенные ошибки при внесении данных о контингенте учащихся. Это позволит этим общинам полностью обеспечить оплату труда педагогов вместе со всеми начислениями.