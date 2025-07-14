Це було на січень – серпень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Як розподілили освітню субвенцію?

Розподіл коштів до кінця календарного року зробили на підставі кількості учнів станом на 1 листопада 2024 року. Однак без урахування закладів загальної середньої освіти (крім початкових, спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів) з кількістю учнів менш як 45 осіб.

Окрім того, замість коефіцієнта 0,89, що впливав на зменшення обсягу освітньої субвенції для місцевих бюджетів, застосували збільшений коефіцієнт – 0,97. Відповідні зміни внесли до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами.

У МОН зазначають, що це рішення уряду дозволить місцевим бюджетам вчасно спланувати видатки для оплати праці педагогам.

Також перерозподілили 32,48 мільйона гривень для окремих громад Київської, Львівської, Полтавської, Сумської областей, де припустилися суттєвих помилок під час внесення даних про контингент учнів. Це дасть змогу цим громадам повністю забезпечити оплату праці освітян разом з усіма нарахуваннями.