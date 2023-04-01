Правильная система продуктивности – это особый помощник, который позволит вам вовлечь в обучение весь свой потенциал. Каждый из нас пытается найти именно идеальный "рецепт" использования времени для обучения, чтобы привычка учиться не требовала приложения большого количества усилий.

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Большую популярность завоевала техника Pomodoro, когда вы устанавливаете будильник на время и не отрываетесь от работы, пока не прозвучит ответный сигнал до короткого перерыва.

Впрочем, как это часто случается, со временем привычные вещи начинают надоедать, даже если они улучшают нашу производительность. В таком случае нужно не пытаться пересиливать себя, а искать альтернативные решения.

Flowtime как альтернатива Pomodoro

Зои Рид-Бивенс разработала новую технику обучения, которая получила название Flowtime. Это решение она создала для тех, кому надоедают постоянные сигналы будильника, являющиеся неотъемлемой частью Pomodoro.

Без планирования времени эффективно учиться невозможно​ / Фото Pexels

Очевидно, что время концентрации у каждого разное. Кроме того, иногда задача поглощает вас с головой, и сигнал лишь оторвет от поиска решение, которое прямо вертелось в голове.

Также вы просто не успеете войти в состояние потока, которое так важно для эффективного обучения и творческого мышления. Pomodoro отлично подходит для выполнения монотонных задач, но для развития новых навыков и обретения новых знаний короткие отрезки времени могут быть крайне неэффективными.

Flowtime предлагает другой подход к решению проблемы. Как он работает: определяем одну задачу и время начала работы над ним. Затем работаем до тех пор, пока не найдем решения или не почувствуем, что внимание начинает рассеиваться (в таком случае следует сделать короткий перерыв).

Как и с Pomodoro, вы разбиваете свой день на определенные промежутки времени и вознаграждаете себя короткими перерывами, но отгораживаете себя от отвлекающих факторов, которые могут мешать эффективному обучению или работе. Также помните, что нет идеальных решений, и любую технику следует персонализировать под свой график и особенности.