Правильна система продуктивності – це особливий помічник, який дозволить вам залучити до навчання увесь свій потенціал. Кожен з нас намагається знайти саме ідеальний "рецепт" використання часу для навчання, аби звичка навчатися не вимагала докладання великої кількості зусиль.

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Велику популярність завоювала техніка Pomodoro, коли ви встановлюєте будильник на певний час та не відриваєтеся від роботи, поки не пролунає відповідний сигнал до короткої перерви.

Втім, як це часто трапляється, з часом звичні речі починають набридати, навіть якщо вони покращують нашу продуктивність. У такому випадку потрібно не намагатися пересилювати себе, а шукати альтернативні рішення.

Flowtime як альтернатива Pomodoro

Зої Рід-Бівенс розробила нову техніку навчання, яка отримала назву Flowtime. Це рішення вона створила для тих, кому набридають постійні сигнали будильника, які є невід'ємною частиною Pomodoro.

Без планування часу ефективно навчатися неможливо / Фото Pexels

Очевидно, що час концентрації у кожного різний. Окрім того, інколи завдання поглинає вас з головою, і сигнал лише відірве від пошуку рішення, яке вже от-от крутилося у голові.

Також ви просто не встигнете увійти у стан потоку, який такий важливий для ефективного навчання та творчого мислення. Pomodoro чудово підходить для виконання монотонних завдань, але для розвитку нових навичок та набуття нових знань короткі відрізки часу можуть бути вкрай неефективними.

Натомість Flowtime пропонує інший підхід до розв'язання проблеми. Як він працює: визначаємо одне завдання та час початку роботи над ним. Потім працюємо до того моменту, поки не знайдемо рішення або не відчуємо, що увага починає розсіюватися (у такому разі варто зробити коротку перерву).

Як і з Pomodoro, ви розбиваєте свій день на певні проміжки часу та винагороджуєте себе короткими перервами, але відгороджуєте себе від відволікаючих факторів, які можуть заважати ефективному навчанню або роботі. Також пам'ятайте, що не існує ідеальних рішень, і будь-яку техніку варто персоналізувати під свій графік та особливості.