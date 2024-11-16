Изумруд, бриллиант и янтарь: как назвать драгоценные камни на украинском правильно

Украинцы довольно часто могут употреблять суржиковые слова. Некоторые из них даже не считают "языковым мусором".

Итак Образование 24 (24 Канал) в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет отсеять зерно от плевел, а суржик – от присущих нашему языку слов.

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Как называть самоцветы на украинском правильно

У восемьдесят восьмой подборке расскажем, как правильно на украинском рассказывать о драгоценных камнях и минералах. В частности, как безошибочно называть те или иные самоцветы на родном языке.

Дорогоцінний – коштовний;

дорогоцінний камінь – самоцвіт.

Интересно! Современные языковеды советуют отдавать предпочтение " коштовному камінню" и "самоцвітам", а не "дорогоцінним каменям".

брильянт – діамант – драгоценный камень, алмаз, искусственно ограненный и отшлифованный;

– драгоценный камень, алмаз, искусственно ограненный и отшлифованный; янтарь – янтар – бурштин;



Янтарь и изделия из него / Depositphotos

Также заметим, что в словарях вы можете найти такие слова как "брильянт" и "янтар" как синонимы к "діамант" и "бурштин". Однако современные языковеды советуют отдавать предпочтение двум последним.

жемчужина – перлина;

гірський хрусталь – гірський кришталь;

ізумруд, смарагд – ценный прозрачный камень ярко-зеленой окраски;

Что интересно, словари подают как синоним к "смарагду" "ізумруд". Все же советуем отдавать предпочтение благозвучному "смарагду".



Изумруд / Depositphotos

алмаз – прозрачный, обычно бесцветный минерал и драгоценный камень, блеском и твердостью превышающий все остальные минералы;

прозрачный, обычно бесцветный минерал и драгоценный камень, блеском и твердостью превышающий все остальные минералы; сапфір – разновидность минерала корунда прозрачно-синего или васильково-синего цвета;

разновидность минерала корунда прозрачно-синего или васильково-синего цвета; рубін – драгоценный камень красного цвета;



Рубин / Depositphotos

А вот "алмаз" и "сапфір" есть в нашем языке, хотя они и могут казаться суржиковыми.

лазуріт – лазурит – минерал темно-синего цвета;

– минерал темно-синего цвета; аквамарін – аквамарин – драгоценный камень голубовато-зеленого или голубого окраса;

– драгоценный камень голубовато-зеленого или голубого окраса; лунний камінь – місячний камінь;

ожерельє – намисто;



Колоритное украинское ожерелье / Freepik

сіяти та сяяти:

сіяти барвами – грати барвами;

сіяти світом – блищати;

Интересно! Украинские словари подают слова "сіЯти" и "сяяти" как синонимы. Все же современные языковеды советуют заменить слово "сіяти" в зависимости от контекста.