Изумруд, бриллиант и янтарь: как назвать драгоценные камни на украинском правильно
Украинцы довольно часто могут употреблять суржиковые слова. Некоторые из них даже не считают "языковым мусором".
Итак Образование 24 (24 Канал) в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет отсеять зерно от плевел, а суржик – от присущих нашему языку слов.
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Как называть самоцветы на украинском правильно
У восемьдесят восьмой подборке расскажем, как правильно на украинском рассказывать о драгоценных камнях и минералах. В частности, как безошибочно называть те или иные самоцветы на родном языке.
- Дорогоцінний – коштовний;
- дорогоцінний камінь – самоцвіт.
Интересно! Современные языковеды советуют отдавать предпочтение " коштовному камінню" и "самоцвітам", а не "дорогоцінним каменям".
- брильянт – діамант – драгоценный камень, алмаз, искусственно ограненный и отшлифованный;
- янтарь – янтар – бурштин;
Янтарь и изделия из него / Depositphotos
Также заметим, что в словарях вы можете найти такие слова как "брильянт" и "янтар" как синонимы к "діамант" и "бурштин". Однако современные языковеды советуют отдавать предпочтение двум последним.
- жемчужина – перлина;
- гірський хрусталь – гірський кришталь;
- ізумруд, смарагд – ценный прозрачный камень ярко-зеленой окраски;
Что интересно, словари подают как синоним к "смарагду" "ізумруд". Все же советуем отдавать предпочтение благозвучному "смарагду".
- алмаз – прозрачный, обычно бесцветный минерал и драгоценный камень, блеском и твердостью превышающий все остальные минералы;
- сапфір – разновидность минерала корунда прозрачно-синего или васильково-синего цвета;
- рубін – драгоценный камень красного цвета;
А вот "алмаз" и "сапфір" есть в нашем языке, хотя они и могут казаться суржиковыми.
- лазуріт – лазурит – минерал темно-синего цвета;
- аквамарін – аквамарин – драгоценный камень голубовато-зеленого или голубого окраса;
- лунний камінь – місячний камінь;
- ожерельє – намисто;
Колоритное украинское ожерелье / Freepik
- сіяти та сяяти:
- сіяти барвами – грати барвами;
- сіяти світом – блищати;
Интересно! Украинские словари подают слова "сіЯти" и "сяяти" как синонимы. Все же современные языковеды советуют заменить слово "сіяти" в зависимости от контекста.