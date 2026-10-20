Как сказать по-украински "развоздушить батареи": готовимся к отопительному сезону

Когда батарея едва теплая, а в трубах булькает, первый совет обычно звучит так: "Надо развоздушить!" Смысл понятен, но само слово пришло под влиянием русского языка.

В преддверии холодов давайте выясним, как называется это действие на украинском языке, со ссылкой на "Горох".

Как по-украински сказать "развоздушить батареи"?

Осень приносит холодные утра, по вечерам все чаще хочется укутаться в плед, а мысли постепенно возвращаются к батареям. Скоро начнется отопительный сезон, и в повседневных разговорах снова будет звучать: "Надо развоздушить трубы".

Слово понятно, но образовано по образцу русского "развоздушить". На украинском языке это действие можно назвать проще и естественнее.

Чем заменить "развоздушить"?

"Розвоздушити батареї" – випустити повітря з батарей .

. "Розвоздушити систему опалення" – видалити повітря із системи опалення .

. "Розвоздушити труби" – спустити повітря з труб .

. "У батареї повітря, треба розвоздушити" – у батареї скупчилося повітря, його потрібно випустити.

В технической речи также можно использовать глагол "розповітрити". Однако в повседневной речи выражения "випустити повітря" и "видалити повітря із системи" звучат вполне естественно и понятно.

Обратите внимание! С практическими советами о том, что как удалить воздух из системы отопления, можно ознакомиться в материале 24 Канала.

Замечательно, когда батареи – теплые / Magnifik

А что не так с "отопительным сезоном"?

Кстати, название самого сезона тоже стоит проверить. Ранее 24 Канал писал и о еще одной распространенной кальке – "отопительный сезон". На украинском языке правильно говорить "опалювальний сезон".

Слово "опалення" употребляем, когда речь идет об обогреве помещений, а ""теплопостачання" " – когда имеем в виду систему подачи тепла, в частности централизованную.

Поэтому запоминаем: "опалювальний сезон", "випустити повітря з батарей", "видалити повітря із системи опалення".

Пусть батареи работают исправно, в домах будет тепло, а в нашей речи – больше естественных украинских слов!