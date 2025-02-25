В учебных заведениях будут предоставлять реабилитационные услуги военнослужащим
Специальные учебные заведения в Украине будут иметь право предоставлять реабилитационные услуги военнослужащим и ветеранам. Соответствующие изменения согласовали нардепы.
Так, сегодня Верховная Рада Украины единогласно (304 голоса) приняла в целом законопроект 10160. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Образовательного комитета парламента Сергея Бабака.
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Учебные заведения будут предоставлять реабилитационные услуги воинам
Нардеп отметил, что многие наши Герои возвращается с фронта с травмами, которые приводят, в частности, к полной или частичной потере зрения или слуха.
В Украине есть сеть специальных учебных заведений, которые имеют методики, оборудования и, самое главное, – специалистов, которые умеют работать с подобными последствиями травм. Но до сих пор они могли работать исключительно с учениками своих заведений.
Теперь специальные учебные заведения смогут предоставлять реабилитационные услуги и учить военнослужащих и ветеранов ориентироваться в пространстве, читать и писать шрифтом Брайля, просто быть самозарадними,
– сообщил Бабак.
Это наименьшее, по его словам, что может дать система образования для поддержки наших военнослужащих и ветеранов.
- Напомним также, что нардеп Сергей Бабак рассказывал, какая сейчас ситуация с оптимизацией сети вузов в Украине.
- По его словам, 2024 года в Украине произошло 9 объединений высших учебных заведений.
- В этом году произошло еще одно объединение вузов.
- Впереди еще минимум 7 – 8 таких объединений.