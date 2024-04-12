Как красиво по-украински сказать "редко, но метко"

В украинском языке есть немало красивых слов и фраз. Однако украинцы часто могут "тянуть" в свою речь кальки из русского.

Но не стоит так портить наш язык. Образование 24 поможет вам этого не делать.

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Как сказать на украинском "редко, но метко"

Одной из таких скальковых фраз является "рідко, але мітко на замену русской фразы "редко, но метко". Но ее употреблять не надо. Ведь в нашем языке есть свои красивые соответствия.

Педагог и блогер Лара Чемерис назвала правильное соответствие к вышеупомянутой фразе.

В нашем языке есть свои соответствия: "раз, та гаразд", "хоч рідко, зате добре",

– сообщила педагог.

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Как красиво на украинском сказать "потерял дар речи"